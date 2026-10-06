Sémper dice que el PP aspira a tener mayoría para gobernar en solitario sin descartar pactar con otros partidos

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Deporte y Portavoz Nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado hoy que su partido aspira a tener una mayoría suficiente para "gobernar en solitario" aunque sin descartar el pacto con otros partidos para dar "estabilidad" al país.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el PP "no va a renunciar" a ese objetivo.

El PP "aspira a tener la mayoría suficientemente fuerte como para gobernar en solitario", ha recalcado antes de precisar que aunque el "modelo aspiracional" y la oferta política que hace el PP a los españoles "es gobernar en solitario" no niega que, si tienen que llegar a pactos con otros partidos, lo harán "porque España necesita estabilidad".

En su opinión, Sánchez ha puesto "el destino de la nación en partidos políticos que no tienen ningún interés en que a la nación le vaya bien", por lo que pide "cambiar el rumbo" para que España "mire al futuro con optimismo".

VOLVER A UNIR DE LOS ESPAÑOLES

A este respecto, ha explicado que es necesario "derribar los muros" porque se corre el riesgo de que se termine "contagiando a la sociedad". Por ello, aspira a que el PP vuelva a "unir" a los españoles en un "proyecto común y compartido de país".

En este sentido, Sémper cree que esa tarea la realizará Alberto Núñez Feijóo, porque gobernará para los que le hayan votado y para los que no y asegura de él que aportará "estabilidad y sensatez". Por ello, pide "más distancia electoral" y un "resultado fuerte y sólido".

"Que vuelva a haber un adulto en la Moncloa", ha exclamado antes de afirmar que en estas elecciones del 29 de noviembre España se juega mucho porque los españoles tienen que decidir si "seguir cuatro años más en esta dinámica o cambiar".

Según el portavoz nacional del PP, el próximo Gobierno tendrá muchas cosas que hacer, como es "reinstaurar el respeto y la credibilidad de las instituciones" y recuperar el respeto institucional. "No puede ser que un ministro de Justicia pase a ser fiscal general del Estado", ha espetado.