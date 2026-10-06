Sémper insiste, tras la decisión del TC: la amnistía fue un "atropello" del Gobierno para obtener "benericio político"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado hoy que la amnistía fue un "atropello" para obtener beneficio político y cree que su "estigma" arrastrará al Gobierno en los próximos años como lo ha hecho hasta ahora.

Así se ha pronunciado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de de avalar la amnistía del delito de malversación que pesa sobre los dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán, lo que previsiblente permitirá regresar a España al líder de Junts, Carles Puigdemont.

En este sentido, ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional no ha supuesto ninguna "sorpresa" para él porque ya sabía que esto iba a suceder. Pero ha lamentado "mucho" que la "corrupción sea amnistiada en España".

"Sinceramente, lo lamento mucho", ha recalcado antes de explicar que en esta cuestión hay "dos planos", uno que es el procedimiento judicial en el que los tribunales hacen sus resoluciones mientras que el otro es el político.

A este aspecto, ha dicho, es al que se refiere. Así, ha precisado que "la amnistía, independientemente de consideraciones jurídicas, fue un atropello" porque fue el "intento de amnistiar, entre otras cosas, casos de corrupción, para obtener un beneficio político". "Políticamente fue inaceptable", ha espetado.

En opinión de Sémper, era tan obvio que era para esto que este será uno de los "grandes estimas que arrastrará este gobierno en los próximos años y que ha arrastrado estos últimos".