El Senado acoge los nuevos convenios de colaboración sanitaria de Aragón y Navarra y entre Madrid y Castilla y León

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha acogido los nuevos convenios de colaboración sanitaria que Aragón y Navarra y de la Comunidad de Madrid y Castilla y León renovaron en mayo y junio de este año y por el que se comprometen a prestar atención sanitaria a los residentes de la otra región que vivan en zonas limítrofes, así como en otros supuestos donde sea necesario por motivos técnicos.

Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Senado que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara Alta, da de plazo hasta el próximo martes 26 de septiembre para que se presenten propuestas y se determine si los convenio necesitan o no autorización de las Cortes Generales.

Debido a su carácter de cámara de representación territorial, los acuerdos a los que lleguen las comunidades autónomas de forma bilateral son objeto de examen de las Cortes Generales y deben ser ratificados en el Senado.

ACUERDO ENTRE ARAGÓN Y NAVARRA

El convenio entre Aragón y Navarra, firmado por la consejera de Salud del Gobierno navarro, María Santos Induráin Orduna, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés Lasheras, permite que los pacientes que habiten en la zona limítrofe de ambas regiones pueden ser derivados tanto al Servicio Aragonés de Salud como en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, según lo consideren los servicios de la Atención Primaria.

El acuerdo recoge que corresponderá a los servicios de Salud de la comunidad de origen determinar qué atención hospitalaria se prestará a los ciudadanos. Además, para llevar a cabo la derivación, se tendrá que rellenar una solicitud con los datos del paciente, el diagnóstico y la zona básica de salud en la que le corresponde recibir tratamiento.

No obstante, no se incluirán en este acuerdo los casos que no puedan ser prestados directamente por los propios del servicio de salud de destino, debiendo ser atendidos en sistema sanitario de origen, según se lee en el texto.

También se comprometen a compartir y coordinar sus protocolos y códigos de activación de urgencias en la atención a la población de las zonas limítrofes. Con carácter general, los traslados interhospitalarios y el traslado de los pacientes derivados lo realizarán ambulancias de la región de origen.

ACUERDO ENTRE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN

El convenio renovado por la Comunidad de Madrid y Castilla y León vela por la atención sanitaria de los residentes en territorio de la otra comunidad donde existan servicios sanitarios más cercanas a su comunidad de origen.

La colaboración afecta a los ámbitos asistenciales de atención primaria, atención hospitalaria, urgencias, emergencias y transporte sanitario, así como gestión del conocimiento e historia clínica electrónica.

Los ciudadanos que habitan las zonas limítrofes podrán acudir a un centro sanitario de otra comunidad diferente a la suya para recibir atención sanitaria especializada, siempre y cuando se disponga de dichos servicios en el sistema de salud propio.

En el ámbito del transporte sanitario, ambas partes se comprometen a optimizar un servicio en las zonas cercanas, de especial circulación bidireccional de pacientes y con amplia repercusión asistencial.

Con todo, las derivaciones que tengan lugar entre Aragón y Navarra o Madrid y Castilla y León seguirán los criterios del Fondo de Cohesión Sanitaria o el Fondo de Garantía Asistencial. En el caso de desequilibrio económico, las comunidades se comprometen a efectuar las compensaciones que correspondan a favor de una u otra parte.