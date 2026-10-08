El Senado activa su Diputación Permanente y elige a los miembros de la Mesa, con la llegada de una senadora del PSC

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Senado se ha reunido este jueves para ratificar los miembros de la Mesa de este órgano de guardia tras la disolución de las Cortes Generales, donde se ha incorporado la senadora del PSC Consol Canteny como secretaria segunda.

Y es que una vez que se disolvieron las Cortes Generales el pasado martes, el Senado tenía que elegir los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente para que ejerzan las funciones que tenía anteriormente la Mesa de la Cámara Alta.

Por ello, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se mantiene en su puesto y le acompañan como vicepresidentes en la Diputación Permanente Javier Maroto (PP) y Concha Andreu (PSOE), mientras que las secretarias serán Eva Ortiz (PP) y Consol Canteny (PSC).

Por su parte, al disolverse las Cortes Generales dejarán de estar en la Mesa de la Cámara Alta la senadora del PP Marimar Blanco y los parlamentarios socialistas María de los Ángeles Luna y Francisco Manuel Fajardo.

Durante la sesión de esta Diputación Permanente, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha aprovechado para reclamar al presidente del Senado un minuto de silencio por Maricarmen, la anciana que falleció este miércoles tras ser desahuciada de su casa de Retiro.

Sin embargo, Rollán ha dicho que no tiene "encaje" un minuto de silencio en esta sesión, aunque se ha solidarizado con Maricarmen y con "todos los hombres y mujeres que debido al impacto de la vivienda" acaban falleciendo.

La portavoz del PP, Alicia García, también se ha sumado al "pésame colectivo" por el fallecimiento de Maricarmen.