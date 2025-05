El Senado descarta una investigación externa sobre la infiltración informática y niega un espionaje masivo: "Es un bulo"

Pedro Rollán da por zanjado el debate sobre los accesos digitales: "No ha habido hackeo, ni filtraciones ni descargas masivas"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha descartado la posibilidad de realizar una investigación externa sobre la intromisión informática producida en la Cámara Alta, por la que fueron despedidos dos trabajadores de la institución, a la vez que ha negado que haya habido espionaje a senadores, como sugería el PSOE, denunciando el "bulo que se ha pretendido generar".

Así se ha pronunciado Pedro Rollán en una entrevista concedida a Europa Press sobre el despido de dos trabajadores de la Cámara Alta por haber accedido de manera presuntamente ilícita a material de funcionarios para una prueba de personal.

"No ha habido hackeo, no ha habido filtraciones, no ha habido descargas masivas", ha proclamado el presidente del Senado, que ha alertado de que "alguien filtró información errónea y alejada de la verdad" sobre si se había producido un espionaje masivo, "cosa que afortunadamente no ha tenido lugar".

Según ha recalcado Rollán, los dos trabajadores despedidos accedieron a la "trazabilidad de un expediente" pensando en "obtener alguna ventaja competitiva dentro del ámbito de personal", puesto que ambas estaban participando para optar a la figura de una jefatura en el ámbito del Departamento de Informática.

NO HA HABIDO QUIEBRA SISTEMÁTICA

Por ello, el presidente del Senado ha descartado realizar una auditoría externa sobre la intromisión digital alegando que "no tiene razón de ser" realizar una investigación sobre una quiebra sistemática de la seguridad de la Cámara Alta, cuando "afortunadamente no ha acontecido".

Y es que el PSOE y otros grupos solicitaron a la Presidencia del Senado una investigación externa para dilucidar si, al margen de los dos trabajadores despedidos, hubo otras dos personas de la institución que accedieron de manera ilícita a material informático de varios senadores.

Sin embargo, el Senado realizó una investigación interna en la que concluyó que hubo otros informáticos que accedieron de manera lícita a material digital de varios senadores.

"El Senado, como cualquier gran organización, dispone de un departamento de informática y los informáticos trabajan en remoto. Para que puedan acceder en remoto han de tener acceso a las claves en determinados contenidos, que eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, total y absoluta tranquilidad, una cosa es el bulo que se ha pretendido generar y otra cosa bien distinta es la realidad", ha apostillado Rollán.

NO HA HABLADO CON EL CONGRESO

Con todo, Pedro Rollán ha explicado que no ha tenido la "oportunidad" de hablar con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sobre este asunto, a la vez que ha dicho desconocer si se ha planteado algún tipo de iniciativa al respecto.

A lo largo de la semana, los diputados de Izquierda Unida han pedido por escrito a Francina Armengol que "verifique, informe y garantice" que la infiltración informática que se produjo en el Senado no tuvo impacto también en equipos del Congreso.

Eso sí, Rollán ha precisado que, cuando llegue el momento, se podrá avanzar junto con el Congreso en mejorar "todos y cada uno" de los sistemas de difusión, de almacenaje, de accesibilidad, de control, "si así lo consideran oportuno".