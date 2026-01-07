El Senado desconvoca la 'comisión Koldo' tras el rechazo del Tribunal Supremo a que comparezca Ábalos

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha desconvocado la reunión de la comisión de investigación del 'caso Koldo' que iba a celebrarse este jueves tras conocer que el Tribunal Supremo ha denegado la petición del PP para que compareciera el exministro socialista José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de diciembre, según consta en la orden remitida a los senadores y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En su auto, el magistrado instructor de la causa judicial en la que está investigado Ábalos, Leopoldo Puente, subrayó la "singular premura de la solicitud referida" por el PP y recordó que, antes de autorizar su comparecencia deben pronunciarse las partes personadas en el sumario.

Por ello, el juez trasladó a la Cámara Alta que podría volver a presentar la solicitud de comparecencia, pero "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

Recibido el auto, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP, ha procedido a desconvocar la cita de este jueves, cuyo único punto del orden del día era precisamente la comparecencia del exministro socialista.

