El Senado opta por la vía rápida para la reforma de la ley electoral que desarrolla la circunscripción de Formentera

Archivo - Detalle del Senado, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha acordado este miércoles la tramitación directa y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) promovida por el PSOE para incorporar a la isla de Formentera (Baleares) como circunscripción electoral propia, desarrollando así la reciente modificación de la Constitución.

Así lo ha aprobado este miércoles el Pleno del Senado, adelántandose incluso a que esta reforma de la LOREG llegue a la Cámara Alta, ya que todavía se encuentra en tramitación en el Congreso. No obstante, PSOE y PP han adelantado su apoyo a esta norma, garantizando así su previsible aprobación.

Es decir, el contenido de la proposición de ley se debatirá y aprobará más adelante en el Senado, pero la Cámara Alta ha querido decidir ya la forma de tramitación, y ha optado por hacerlo en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

Y es que hace unas semanas se aprobó de manera definitiva una reforma de la Constitución impulsada por el Parlamento balear para modificar el artículo 69.3, que otorga a Formentera un senador propio, desvinculándose así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza.

La nueva configuración exige, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

La iniciativa, que lleva la firma del PSOE, defiende que la reforma busca adaptar la Ley Electoral al nuevo texto constitucional modificando aquellos preceptos que regulan la elección de los senadores en las circunscripciones insulares con el fin de ajustar las referencias normativas que hasta ahora contemplaban conjuntamente a Ibiza y Formentera.

DEBERÍA SER UNA REALIDAD PARA LAS PRÓXIMAS LEGISLATIVAS

De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".

Por todo ello, el PSOE plantea modificar los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.