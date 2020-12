El senador Javier Alegre, que se marchó de Cs por desavenencias con la actual dirección, da su apoyo a los PGE

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador catalán Francisco Javier Alegre, que abandonó Ciudadanos el pasado agosto por discrepancias con la reformulación orgánica aprobada en la última asamblea en la que fue refrendada Inés Arrimadas como líder de esta formación, sí que ha mostrado su apoyo en la Cámara Alta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, al contrario del rechazo que ha avanzado el grupo dirigido por Lorena Roldán en el Senado.

Este parlamentario decidió en verano marcharse de Ciudadanos después de ocho años de militancia por la derrota electoral de los pasados comicios generales y por las desavenencias con la actual dirección, si bien continuó con su acta de senador como independiente en el Grupo Mixto, al que pertenecen partidos como VOX, PRC, UPN, Teruel Existe, PAR y Agrupación Socialista La Gomera.

Según ha adelantado el portavoz 'socialista', Ander Gil, el senador Alegre será uno de los parlamentarios que den apoyo al Gobierno a la hora de sacar las cuentas públicas para 2021, que de no ser modificadas este martes en el Senado, quedarían aprobadas definitivamente.

Gil ha querido agradecer a cada uno de los partidos su apoyo a estas Presupuestos avanzando que contarán con el respaldo del PSOE, ERC, PNV, Bildu, Teruel Existe, PAR, PRC, Agrupación Socialista La Gomera, Geroa Bai, Compromís, Más País, y el senador Javier Alegre. En este punto, el portavoz 'socialista' ha reivindicado la labor del que fuera parlamentario de Ciudadanos ya que, según anunció el propio Alegre, este sería su último Pleno.

Así, Alegre ha votado en contra de lo que presumiblemente votará Ciudadanos. La formación 'naranja', al contrario que en el Congreso, presentó finalmente un veto en el Senado, después de conseguir limitar las subidas de impuestos en el proyecto de Presupuestos tras los primeros contactos con el Gobierno, que abrieron la posibilidad de que los 'naranjas' apoyaran las nuevas cuentas.

Sin embargo, en el Congreso terminaron votando en contra por las contrapartidas obtenidas por ERC y por EH Bildu y al ver cómo el PSOE y Unidas Podemos tumbaban prácticamente todas sus enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos.

Además, se queja de que no atienden su demanda de ayudas directas a pymes y autónomos y de medidas de conciliación, carecen de unas previsiones sólidas, faltan reformas estructurales y no hay "ningún compromiso" por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por esto, la formación que lidera Inés Arrimadas, previsiblemente no dará su apoyo a estas cuentas públicas.