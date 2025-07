Serrano (PP): "Sánchez se aferra al poder porque sabe que si deja Moncloa lo más seguro es que vaya esposado o imputado"

Alerta de que los socios están dispuestos a "sacarle todavía más" y eso le convierte en el "presidente más peligroso de la democracia".

Descarta ahora una moción de censura pero cree que hay que preguntar "todos los días a los socios" del PSOE si seguirán apoyando a Sánchez

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, considera que los socios del PSOE están dispuestos a "sacar todavía más" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha alertado de que la actual situación le convierte en el "presidente más peligroso de la democracia", dado que, a su entender, es "tremendo" el "daño" que está dispuesto a infligir al Estado de Derecho y a la democracia "con tal de mantenerse en el poder".

"Sabe que si convoca una cuestión de confianza la pierde y que si convoca elecciones también las pierde. Y por eso lo que hace es aferrarse al poder como pueda y a costa lo que pueda porque sabe que el momento en el que deje la Moncloa lo más seguro es que vaya o esposado o imputado", ha declarado Serrano en una entrevista concedida a Europa Press.

Serrano ha calificado de "previsible" el apoyo de los aliados del PSOE a Sánchez que se visualizó esta semana en el debate monográfico del Congreso sobre corrupción. "Nadie pensaba que se fuera a levantar un halo de dignidad en ninguno de sus socios para pedirle que convocara elecciones", ha enfatizado.

AVISA A LOS SOCIOS QUE SERÁN "CÓMPLICES" SI SIGUEN CON SU APOYO

Eso sí, ha avisado que si esos partidos continúan respaldando a Sánchez serán "cómplices" de la corrupción. "Y a mí me da que todavía queda mucho por saberse de esa trama corrupta y mafiosa que pergeñó el PSOE", ha apostillado.

A su entender, los socios "al ver tan débil al presidente del Gobierno" creen que pueden "sacarle todavía más". "Eso convierte a Sánchez en el presidente más peligroso que ha tenido la democracia porque el daño que es capaz de infligir a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia, a nuestros valores y a nuestras instituciones es tremendo con tal de mantenerse el poder", ha resaltado, para señalar que "él mismo dijo que no convocaba porque temía que gobernara el PP".

Ante las voces del PP --como la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre-- que defienden una moción de censura con el compromiso de convocar inmediatamente elecciones, Serrano ha descartado esa opción en este momento porque no tienen los votos.

Eso sí, ha admitido que esa moción se presentará en el momento en que "haya cuatro socialistas o cuatro diputados" pertenecientes a los grupos que apoyaron a Sánchez en la investidura que tengan "más dignidad que ganas de sacarle algo al Gobierno".

Además, ha advertido de que si los socios van a "seguir manteniendo esa vía de respiración a Sánchez es porque son capaces de sacarle más cosas", una moción de censura con votación en el Pleno del Congreso "sí que sería una victoria" para el jefe del Ejecutivo.

Serrano ha señalado que la "responsabilidad" es de los aliados del PSOE. "Evidentemente lo que hay que hacer es preguntar todos los días a sus socios si les sigue pareciendo correcto que el Gobierno siga con toda la corrupción que hay en estos momentos", ha subrayado.

El secretario general del PP de Madrid ha recordado las palabras del presidente de su partido en el congreso del PP asegurando que solo hay dos opciones, o Sánchez o él. "Esto va de dignidad, de ética y de limpieza frente a tanto estercolero en que se ha convertido el Gobierno de España y el PSOE", ha enfatizado.

VE DE "RISA" QUE PSOE DÉ "LECCIONES" SOBRE ATAQUES PERSONALES

Después del duro cruce de ataques personales en el Pleno sobre corrupción --donde Feijóo acusó a Sánchez de haber "vivido" de los prostíbulos de su suegro--, Serrano ha justificado ese ataque subrayando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la "dirigente política más acosada en el plano personal desde que era candidata".

"Lo que no puede ser es que uno vea la paja en el ojo ajeno y no vea la viga dentro del propio. El PSOE se ha dedicado en los últimos años a atacar y a abatir personalmente a Isabel Díaz Ayuso porque no han podido abatirla electoralmente", ha aseverado, para añadir que es "como menos de risa" que el PSOE venga ahora a "dar lecciones" al asegurar que hay que "dejar los temas personales".

Así, ha dicho que a Ayuso se la acusa de "muchísimas cosas sin tener ningún tipo de responsabilidad" al no tener que ver con su trabajo al frente del Gobierno madrileño. Por eso, ha criticado que Sánchez y el PSOE se crean con "capacidad para decir cualquier barbaridad" y usar "cualquier ataque político o personal" pero luego crean que "no se les va a responder".

"No sabemos hasta qué punto se ha beneficiado, por vía matrimonial, el señor Pedro Sánchez de los negocios de la familia política de su mujer, que son conocidos. Nadie los ha negado", ha manifestado, para censurar que el presidente del Gobierno dé "lecciones" de lucha contra la prostitución "cuando el dinero de su familia política viene de donde viene".

El dirigente del PP ha subrayado que al PP no le interesa "la vida personal de la familia" de Begoña Gómez pero ha recalcado que "si por ser familia del presidente del Gobierno ha tenido prebendas, entonces hay que investigarlo". A su entender, eso es lo que quiere "tapar" Sánchez "esparciendo casos que nada tienen que ver" con lo que afecta al PSOE, al Gobierno y a su propia familia.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 'CASO KOLDO' EN EL SENADO

En cuanto a si es momento de citar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a Pedro Sánchez, después del ingreso en prisión de su 'exnúmero tres' Santos Cerdán, Serrano no ha precisado fecha alguna y se ha limitado a asegurar: "Yo creo que todo se andará".

Serrano ha justificado que los trabajos de este órgano se alarguen en el tiempo porque cada día conocen "una nueva realidad o una nueva derivada de esta trama" destinada "ya no sólo a la compra de materiales durante el Covid sino a la concesión de obras públicas a cambio de mordidas".

"Es cierto que la comisión nació con un objeto y con unos objetivos, pero lo que vamos descubriendo es tan amplio y delinquen tan rápido esta gente del Partido Socialista que muchas veces no nos da tiempo", ha manifestado Serrano, que ha defendido el trabajo "extraordinario" de esa comisión.

"CLÁUSULA QUIRÓN"

Después de que el presidente del Gobierno acusara esta semana a Feijóo de proponer una "cláusula Quirón" en la Ponencia Política del PP para "salvar al novio de Ayuso" con una "autoamnistía", Serrano ha afirmado que eso es una "auténtica mentira" porque "no existe tal cláusula".

Según ha explicado, esa ponencia lo que va a hacer es "recoger una recomendación" que "ha salido oficialmente de la Secretaría de Estado de Hacienda" y ha recordado que "además hay ya alguna sentencia instando a que se tendría que regular este principio", en alusión al planteamiento de incorporar el derecho al error fiscal para evitar sanciones por fallos involuntarios en las declaraciones tributarias.

Serrano ha indicado que, si a Sánchez le "sorprende" lo que recoge la ponencia del PP, "lo primero que tendría que hacer es mirar a su lado al Consejo de Ministros y pedirle a la señora Montero que se lo explique" porque eso mismo "está en textos oficiales del propio Gobierno".

"Por tanto, cuando los voceros se han dedicado corriendo como cacatúas a repicar el mensaje del presidente del Gobierno y a hablar de esa cláusula, lo que están haciendo, básicamente, es esparcir un bulo y hacer el ridículo", ha finalizado.