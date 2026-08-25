Siete detenidos por estafar más de 50.000 euros evadiendo pagos 'online' en móviles de alta gama

Agentes de la Policía Nacional intervienen una operación contra una organización criminal investigada por estafar más de 50.000 euros en móviles de alta gama gracias a un 'script' informático. - POLICIA NACIONAL

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han sido detenidas y otras seis están siendo investigadas como presuntos integrantes de una organización criminal que obtuvo más de 150 teléfonos móviles de alta gama evadiendo los pagos mediante la manipulación de una plataforma de venta online con un 'script' informático.

Según un comunicado de Policía Nacional, el entramado generó un perjuicio económico inicial superior a los 50.000 euros y empleó sin consentimiento los datos personales de cerca de 50 personas para tramitar altas de líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias. Entre las víctimas se encontraban personas de avanzada edad, algunas de más de 100 años, a las que suplantaron la identidad haciéndose pasar por ellas incluso en procesos de videoverificación.

El 'script' informático empleado por los cibercriminales --un archivo de texto con una lista de instrucciones-- "explotaba una vulnerabilidad desconocida hasta el momento" para manipular el código fuente de la aplicación de ventas y activar la entrega del dispositivo solicitado sin haber abonado la cantidad correspondiente.

Así, una vez autorizada la entrega, los terminales eran distribuidos por distintos puntos del territorio nacional utilizando datos de terceras personas para ser recogidos y posteriormente comercializados.

El presunto líder del entramado huyó a Italia al saberse investigado, pero fue localizado y detenido en apenas una hora gracias a la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, en una operación coordinada con la Oficina Sirene y las autoridades italianas de la Sicurezza Cibernetica de Polizia di Stato.

En los cuatro registros practicados --tres en Madrid y uno en Italia-- los agentes intervinieron cerca de 13.000 euros en efectivo, documentación oficial de terceros y diverso material electrónico.

La operación policial ha culminado con la imputación de delitos de pertenencia a organización criminal, acceso ilegal informático y estafa informática para los implicados.