Siete detenidos por introducir inmigrantes mediante 'pateras taxi' en Murcia, Almería y Alicante

Desmantelada una organización criminal presuntamente dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular mediante ‘pateras taxis’ a través de Murcia, Almería y Alicante. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Europol y la Policía francesa, han desarticulado una supuesta red criminal dedicada a la introducción irregular de inmigrantes extracomunitarios en Murcia, Almería y Alicante con 'pateras taxi', en una intervención que se ha saldado con siete detenidos --seis en Alicante y una en Marsella--.

Según han detallado los Cuerpos en un comunicado, los arrestados están acusados por la presunta autoría de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de pertenencia a una organización criminal, de contrabando y contra el patrimonio, entre otros.

En el marco de la operación 'Barón-Galón', los agentes han hecho dos registros domiciliarios en Alicante y uno de Santa Pola (Alicante), donde se ha incautado documentación, dinero y varios dispositivos telefónicos relacionados con el "entramado delictivo".

La intervención comenzó a medidados de 2025, cuando investigaciones de la Policía y del Instituto Armado seguían la pista de varios ciudadanos argelinos que, al parecer, facilitaban la logística y el personal para la introducción irregular de compatriotas a través de las costas alicantinas, murcianas y almerienses.

Estos, asentados en la provincia de Alicante, se coordinaban y organizaban para cometer diferentes delitos con el fin último de introducir ilegalmente a personas en el territorio español mediante el método de 'pateras taxi': embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia, con las que transportan a los migrantes.

Gracias a las pesquisas, los uniformados averiguaron que dichas embarcaciones eran de procedencia ilícita, algunas sustraídas en España o Francia y otras con documentación falsa o con contratos de alquiler.

Además, detectaron que algunos miembros se dedicaban a la logística --como el combustible, el alojamiento o el desplazamiento de los patrones de las lanchas--; que la organización controlaba puertos en los que podían sustraer embarcaciones "que sirvieran para sus fines"; así como que elegían y vigilaban "lugares 'seguros'" en los que llegar con las lanchas.

Asimismo, descubrieron conexiones internacionales, principalmente con Francia, relacionadas con la adquisición de embarcaciones y vehículos que después usaban en España. Por ello, se convirtió en "necesaria" la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con cuerpos policiales del ámbito europeo, a través de Europol, para el intercambio de información.

Así pues, se pudo identificar y detener a siete presuntos miembros de la red criminal, que, según relata la descripción del comunicado, son hombres de nacionalidad argelina y libia de entre 25 y 40 años de edad .