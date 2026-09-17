El sindicato CEP avisa del riesgo para policías por la "violencia callejera desbocada" desde que Marlaska es ministro

Varios agentes de la Policía Nacional en Ceuta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha avisado este jueves de que el Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior constata una "violencia callejera desbocada" por el "récord" de infracciones penales relativas a lesiones y riñas tumultuarias, lo que en su opinión "agrava el riesgo para los policías".

"La dimensión del fracaso se aprecia con mayor claridad al comparar la situación actual con la existente en 2018, año en el que Fernando Grande-Marlaska accedió al cargo", ha indicado CEP en un comunicado.

El sindicato ha recordado que en el primer semestre de 2018 se contabilizaron 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria, frente a los 15.893 registrados ahora. "La diferencia representa un aumento del 90,54%; el ministro no puede seguir comportándose como si esta evolución no tuviera responsables políticos", ha asegurado.

El Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2026 ha anotado un incremento del 0,5% en el conjunto de España por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4%) y de agresiones con penetración (+3,5%), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10%) y tráfico de drogas (+8,3%).

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio, que incluyen robos, hurtos y sustracción de vehículos, han registrado una caída en conjunto del 3,6%.