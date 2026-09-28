El sindicato de inquilinas rechaza las bonificaciones a propietarios e insiste en que se apruebe su decreto íntegro

1120889.1.260.149.20260928150611 La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha rechazado que el decreto de vivienda que negocia el Gobierno incluya bonificaciones fiscales para propietarios, aunque ha insistido en que lo importante es que 'el decreto Maricarmen' se apruebe "íntegramente" porque es una medida "de mínimos".

En declaraciones a medios en la acampada de la Puerta del Sol, recogidas por Europa Press, la portavoz ha asegurado que el sindicato no va consentir "migajas ni medidas vacías" y ha mantenido la exigencia de que se aprueben los contratos indefinidos. "Hay fuerzas suficientes en la izquierda parlamentaria para se saque adelante", ha manifestado.

Del Río ha indicado que si este martes no se aprueba el decreto, querrá decir que el Gobierno "que se dice progresista" legisla "a favor de los buitres". En este sentido, ha preguntado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si va a gobernar "a favor de las vidas inquilinas" o "se va a colocar del lado de los fondos buitre y del rentismo".

Respecto a la postura del Ayuntamiento de Madrid sobre el permiso de mantener la acampada en Sol, la portavoz ha reconocido que no saben qué hará la administración que lidera el 'popular' José Luis Martínez Almeida, pero ha detallado que la acampada "está estable" y sin problemas.

En cuanto a la presencia del activista Bertrand Ndongo en la Puerta del Sol, Del Río ha insistido en que está "muy orgullosa" de cómo la organización ha expulsado "a los fascistas" y ha mantenido su mirada hacia la "minoría rentista especuladora". "Esos son los verdaderos enemigos y no nos va a venir a distraer aquí ningún 'influencer' de poca monta", ha apostillado.

Preguntada por si continuará la acampada más allá de este martes, la portavoz del sindicato ha aclarado que tienen "fuerza suficiente" para continuar en Sol si el decreto no sale como piden. Asimismo, ha expresado que el camino emprendido "en la conquista del derecho a la vivienda" va a seguir adelante, aunque no tiene por qué ser con una acampada.