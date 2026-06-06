El sindicato Jupol exige la dimisión de Marlaska y del director de la Policía por el 'caso Leire'

Archivo - El director general de la Policía, Francisco Pardo; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska;. - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha exigido este sábado la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, tras las "gravísimas informaciones" sobre el 'caso Leire Díez' que, según lamentan, sitúan nuevamente al ministerio y la Polícía "en el centro de una polémica que afecta directamente a la credibilidad de las instituciones y a la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En una nota de prensa, el sindicato policial subraya que las anotaciones incorporadas a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la supuesta trama para entorpecer la investigación judicial de asuntos que afectan al PSOE, incluyen referencias explícitas a que los responsables políticos de Interior "están pillados por la UCO".

Para Jupol, se trata de una "afirmación de enorme gravedad que, aunque deberá ser esclarecida judicialmente, resulta incompatible con la permanencia al frente del ministerio de quien tiene la máxima responsabilidad política sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Consideramos insostenible que el ministro del Interior continúe aferrado al cargo mientras se suceden las informaciones que apuntan a reuniones, contactos y actuaciones que afectan a la confianza pública en la neutralidad de las instituciones encargadas de perseguir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley", argumentan.

Y añaden que también tiene que dejar su puesto Pardo Piqueras porque estas investigaciones sitúan "a su entorno más próximo y a su propio nombre en el centro de una polémica incompatible con la ejemplaridad que debe presidir la máxima institución policial de nuestro país".

Jupol recalca que Pardo Piqueras debe dar "explicaciones públicas inmediatas" por la aparición de referencias expresas a su persona en las anotaciones incorporadas a la investigación del denominado 'caso Leire' y que debe asumir "responsabilidades políticas".

DIMISIÓN O CESE

Es decir, demandan que si no dimite, sea cesado por el ministro porque "la Policía Nacional no puede permitirse que su máximo responsable aparezca mencionado en una investigación que está provocando una profunda conmoción institucional y que afecta directamente a la credibilidad de las estructuras del Ministerio del Interior".

A ello, añaden, se suman las informaciones publicadas sobre los contactos mantenidos entre Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y el principal asesor de Pardo Piqueras, reuniones que, según lo publicado, se habrían producido incluso después de la detención de Koldo y en ellas se habría compartido información sensible relacionada con cuestiones policiales y operativas.

El sindicato ve "especialmente grave" que, mientras se conocen nuevas revelaciones sobre reuniones y contactos relacionados con la trama investigada, Marlaska "haya optado por cerrar filas y respaldar públicamente a los cargos cuestionados en lugar de asumir responsabilidades políticas y facilitar el esclarecimiento de los hechos".

"La confianza de los ciudadanos en las instituciones es un pilar fundamental del Estado de Derecho y no puede quedar comprometida por la permanencia de responsables políticos bajo una sombra de sospecha cada vez más intensa", destaca Jupol, que muestra su inquietud por la "preocupante imagen de politización" que, a su juicio, se cierne sobre el Ministerio del Interior y sobre determinados órganos de dirección policial.

En este contexto, tras mostrar su confianza en los mandos policiales, remarcan que "los policías nacionales no pueden seguir estando dirigidos por responsables políticos cuyos nombres aparecen vinculados a una investigación que está sacudiendo las estructuras del Ministerio del Interior".

"La Policía Nacional merece respeto. Los ciudadanos merecen transparencia. España merece un Ministerio del Interior y una Dirección General de la Policía libre de sospechas", concluye el comunicado.