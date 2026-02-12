Sira Rego aconseja primar los acuerdos políticos en la refundación de la izquierda y hablar menos de "nombres y líderes"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un encuentro informativo de Artículo 14. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha exhortado en la refundación de la izquierda a hablar "más" de acuerdos polítimos y "menos" de posibles candidatos y marcas electorales, a la par que ha rechazado que el liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quede menoscabado en este proceso.

También ha valorado que el movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de llamar a la unidad de las fuerzas progresistas permite azuzar el debate sobre la reconfiguración del espacio, en la línea del compromiso mostrado por IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid para volver a concurrir juntos.

A su juicio, le resulta secundario la cuestión de si todo el espectro de la izquierda, incluido las fuerzas independentistas, se agrupa en una candidatura común sino que le resulta más relevante que exista una colaboración política entre fuerzas más allá de la fórmula electoral

En un desayuno informativo organizado por 'Artículo 14', la ministra ha comentado lo mismo respecto a Podemos, al enfatizar que lo relevante es ponerse de acuerdo en el "cuerpo ideológico", dado que sus respectivas militancias comparten el "85 o 90%" del programa, con independencia de lo que suceda en el plano electoral.

LA IZQUIERDA DEBE HACERSE PREGUNTAS QUE LE "INCOMODEN"

A nivel general, Rego ha afirmado que es "saludable" que la izquierda está repensando su papel en un contexto donde ha cambiado "absolutamente todo" a nivel internacional y en España, con la ultraderecha irrumpiendo con fuerza tras las elecciones en Extremadura y Aragón.

De esta forma, ha apelado a que el espacio progresista tiene que hacerse "preguntas" que la "incomoden", e incluso "agite", para construir una alternativa que frente a la ultraderecha.

Por tanto, ha ensalzado que el paso adelante dado por los partidos de Sumar en el Gobierno es "responsable" y "saludable", con una candidatura que incorpora como "credenciales" su papel para fomentar avances sociales en esta legislatura.

La ministra ha subrayado que es importante el debate profundo sobre cómo se coaliga la izquierda, pero también marca como relevante volver a recuperar una militancia más activa en la calle y no pensar tanto en el plano institucional.

Cuestionada sobre si se ha puesto en cuestión el liderazgo de la ministra de Trabajo, Rego ha respondido que no y que ahora toca "conversación política" y "menos hablar nombres y líderes". De hecho, está convencida de que asentados los acuerdos políticos, la cuestión de la marca electoral y el cartel de la candidatura serán elementos "sencillos" de pactar.

ENRIQUE SANTIAGO: EL DEBATE NO ES QUIEN TENGA MÁS APOYOS PERSONALES

Sobre el papel de Yolanda Díaz también se ha pronunciado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien en los pasillos de la cámara ha destacado que es la "mejor ministra de Trabajo" que ha tenido España.

"Nosotros estamos en construir una amplia unidad de la izquierda y el debate no es quién tiene más apoyos personales o no, el debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más votos y más ilusión en este momento", ha zanjado.