Sira Rego acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional tras el ataque de Trump en Venezuela

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha responsabilizado a Estados Unidos de violar el derecho internacional en Venezuela tras el ataque de esta madrugada por parte del ejército norteamericano en Venezuela.

"Condenamos el ataque militar de EEUU contra Venezuela. Es una violación del derecho internacional", ha sostenido a través de un comunicado en la red social 'Bluesky' la ministra.

Rego ha reclamado a la comunidad internacional a paralizar el ataque sufrido en Caracas y en otras zonas de Venezuela y que se respeten los "derechos humanos" en el país.

"Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y llamamos a la comunidad internacional para detener este ataque y exigir respeto a los derechos humanos y a la soberanía de los estados".