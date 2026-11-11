Sira Rego critica la actuación policial: "Apalear a piquetes es inadmisible, con un Gobierno progresista mucho más"

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado Rodríguez, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atienden a los medios tras firmar la Declaración del Foro de Salamanca 'IA e Infancia', a 5 de noviembre de 2026, en Salamanc - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la actuación policial contra los piquetes organizados con motivo de la celebración de la huelga general de este viernes, que ha calificado de "inadmisible" y bajo un Gobierno progresista, "mucho más".

"Apalear y gasear a piquetes no violentos es inadmisible. Y bajo un gobierno progresista, mucho más", ha escrito la ministra a través de su cuenta oficial en la red social 'Bluesky'.

Bajo su opinión, la máxima de "'parar el fascismo' también va de esto" y ha proclamado "todo el poder para la huelga" que secundan hoy multitud de trabajadores.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, precisamente la formación en la que milita Rego, ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siga "sin controlar a los cuerpos de seguridad" por las intervenciones policiales registradas este miércoles durante la huelga general contra los piquetes y que ha calificado de "exceso de violencia".