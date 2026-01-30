Sira Rego minimiza el respaldo de socios de Sumar a la Chunta en Aragón y pide movilizar el voto de la izquierda

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los medios antes de participar en el acto 'Juventud en marcha: desbloqueando el futuro' organizado por CCOO Andalucía en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia y portavoz federal de Izquierda Unida (IU), Sira Rego, ha restado este viernes importancia al apoyo de socios de Sumar como Más Madrid, Més por Mallorca, Compromís o el Partido Verde (antes Equo) al candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, en las próximas elecciones en Aragón, y ha destacado que lo importante es "movilizar el voto de la izquierda".

"Yo creo que las izquierdas se han presentado históricamente como se han presentado en Aragón. Lo importante ahora es movilizar el voto de la izquierda y, bueno, de alguna manera que haya posibilidad de que gobiernen en Aragón", ha declarado Rego a Europa Press a la entrada de la VIII Jornada parlamentaria Propuestas resultado de procesos de participación infantil y adolescente, presentadas por niños, niñas y adolescentes de consejo y colectivos que se celebra en el hemiciclo del Congreso.

ELLA ESTARÁ CON IU

No obstante, la ministra ha querido aclarar que ella va a apoyar la candidatura de IU y Sumar en Aragón, "como no puede ser de otra manera" y que dicha coalición, encabezada por Marta Abengoechea "lleva un magnífico programa electoral". Así, ha remarcado que este sábado estará en Zaragoza "dando apoyo en la campaña electoral defendiendo las siglas de Izquierda Unida".

El acto competirá ese mismo día con otro encabezado por Pueyo --que sigue perteneciendo al Grupo de Sumar en el Congreso--, a quien arroparán el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Emilio Delgado; la coportavoz del Partido Verde, Mar González, y el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

También este sábado en Zaragoza la tercera lista de la izquierda alternativa, la de Podemos, celebrará su acto central de campaña. Estarán presentes junto a su candidata, María Goikoetxea, la eurodiputada Irene Montero; la diputada nacional y secretaria del partido, Ione Belarra; y el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, entre otros.