El socio principal de Aldama en el 'caso hidrocarburos' se abre a declarar "en breve" ante el juez como imputado

Archivo - El empresario dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario Claudio Rivas, considerado socio principal del conseguidor Víctor de Aldama en el 'caso hidrocarburos', ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa que tiene intención de pedir "en breve" declarar de forma voluntaria.

Rivas, dueño de la empresa Villafuel, traslada al juez Santiago Pedraz, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que "tiene previsto solicitar en breve la declaración en calidad de investigado".

Antes de ello, el empresario reclama tener acceso a varias grabaciones de declaraciones ya realizadas, entre ellas las del empresario Manuel Salles y los hermanos Cristian y Rubén Corvillo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en más de 200 millones de euros el presunto fraude fiscal que se habría cometido en torno a esta supuesta trama con hidrocarburos.

No es el único caso en el que se señala a Rivas, ya que el mismo juez propuso el pasado junio juzgar al empresario junto a más personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el marco del 'caso Gaslow'.