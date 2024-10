El sociólogo Emilio Lamo sugiere que Tezanos intenta influir en los resultados electorales: Es una acumulación de sesgos

Asegura que Tezanos es "conocido por la radicalidad de sus opiniones y de sus manifestaciones políticas"



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Emilio Lamo de Espinosa ha denunciado desde la comisión de investigación del Senado sobre el CIS una "acumulación de sesgos" por parte de su presidente, José Félix Tezanos, sospechando que, en vez de predecir un resultado, trata de "producir" un resultado electoral con sus barómetros.

Así se ha expresado el sociólogo Emilio Lamo durante su intervención en la comisión de investigación del CIS en el Senado, en la que ha realizado una exposición con diversas quejas por el funcionamiento que ha imprimido Tezanos al organismo público.

"Me dice usted que hay dos aciertos, dos aciertos en 40 sondeos, incluso al azar salen más. Si lo hacemos al azar salen más. Por lo tanto, casi cabría decir que hay un azar negativo, o que hay una voluntad de no acertar. Uno tiene que pensar que un error es normal, dos, tres, pero tantos no son normales. Yo creo que no son normales. ¿Eso es azaroso? No es fácil que sea azaroso, no es fácil. ¿Es intencional? Pues, sin duda, sí", ha respondido el sociólogo al portavoz del PSOE en esta comisión, Javier Izquierdo.

Emilio Lamo ha denunciado "sesgos tan evidentes y tan continuados que hacen sospechar que más que intentar predecir el resultado, se trata de algo distinto, se trata de producir un resultado". "Todo ello ocurrió también con anterioridad, nada es nuevo, no es la primera vez ciertamente, pero ocurrió por torpeza, de modo afaroso, de un modo aleatorio, no con esta acumulación de sesgos", ha añadido.

Del mismo modo, ha continuado quejándose de la "politización y el exceso de protagonismo público" de Tezanos, así como de la "sesgada selección de los temas a abordar": "Es evidente que temas muy importantes que han sido y son parte del debate político en los medios de comunicación, en las radios, en las televisiones, en la calle, no han sido claramente abordados por el CIS y por el contrario sí han sido abordados otras cuestiones".

PREGUNTAS QUE PREDETERMINAN LAS RESPUESTAS

También ha reprochado a Tezanos que durante su mandato se están cometiendo, a su juicio, fallos como una "mala redacción de las preguntas", con cuestiones "ociosas" y otras "con redactados que claramente predeterminan las respuestas".

Siguiendo el hilo, el sociólogo Emilio Lamo ha criticado "la codificación de las preguntas abiertas que acaba ocultando los resultados.

"Las preguntas abiertas en ocasiones se codificaban de un modo antes, se codifican de un modo después. Las preguntas sobre el malestar en la política antes se sumaban y daban lugar a una respuesta al malestar con el sistema gobierno-oposición. Posteriormente se han separado unas de otras y hay como seis o siete preguntas que han sido abiertas al malestar con la política pero que no se presentan conjuntamente, se presentan como si fueran cosas independientes las unas de las otras", ha explicado.

Y se ha quejado, a su vez, de una "ruptura de series históricas relevantes" sobre temas como malestar con la economía, entre otros ejemplos.

"RADICALIDAD DE SUS OPINIONES"

En su alocución inicial, Emilio Lamo ha dicho que Tezanos es "conocido por la radicalidad de sus opiniones y de sus manifestaciones políticas, un comportamiento que por lo demás va en contra de la normativa que regula el Centro de Investigaciones Sociológicas".

"Esto acaba minando seriamente la credibilidad del presidente de la institución, que no solo debe ser neutral, sino que debe parecerlo. Los pronunciamientos anteriores, y otros que podían añadirse, deterioran la reputación de la institución, e incluso la de todos sus productos, e incluso, en última instancia, la de la misma sociología española", ha alertado Emilio Lamo.

El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense ha detallado la relación personal que le une con Tezanos desde hace varios años, pero ha precisado las quejas que le ha ido trasladando internamente en el consejo asesor por el funcionamiento que está imprimiendo al CIS.