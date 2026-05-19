Solana reivindica ante la Eurocámara el papel de la UE como mediadora de paz: "El mundo necesita a Europa más que nunca"

Ceremonia de entrega de los galardones de la Orden del Mérito Europeo, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista y exjefe de la diplomacia europea, Javier Solana, ha reivindicado este martes ante el Parlamento Europeo el papel de la Unión Europea como mediadora de paz y ha señalado que, en este contexto geopolítico "muy difícil", "el mundo necesita a Europa más que nunca".

Así lo ha asegurado durante un discurso en la Eurocámara tras ser galardonado con la Orden al Mérito Europeo, la primera edición de un premio creado por el Parlamento Europeo que reconoce contribuciones a la construcción europea y promoción de sus valores, y que también ha sido otorgado al chef español José Andrés, y a otras 18 personalidades europeas.

Solana ha expresado su "gran emoción" y "alegría" tras recibir el premio, y acto seguido ha señalado el "momento muy difícil" que enfrenta la Unión Europea, una organización internacional que en su opinión "es más necesaria que nunca".

"Les diré honestamente que nunca pensé vivir un momento como el que vivimos hoy", ha afirmado el exministro en un discurso en castellano, en el que ha recordado sus diez años como Alto Representante de la UE, en los que participó en las negociaciones de paz entre Palestina e Israel y en los que llegó a sentarse para negociar con Irán.

"La UE tiene que recuperar ese papel que tuvimos esos años y que no debemos dejar que desaparezca. Tenemos que ser artífices de la paz", ha añadido Solana, concluyendo su intervención defendiendo que "el mundo necesita a Europa más que nunca" y que, además de español, es "europeo".

MERKEL, ZELENSKI O PIETRO PAROLIN, ENTRE LOS GALARDONADOS

Junto a los dos españoles Javier Solana y el fundador de la ONG World Central Kitchen, el chef José Andrés, han sido premiados una veintena de personalidades --catorce hombres y seis mujeres--, entre ellas la excanciller alemana Angela Merkel; el expresidente polaco Lech Walesa; y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, todos ellos nombrados miembros distinguidos de la Orden Europea del Mérito.

Además, han sido designados como honorables miembros diez personalidades, entre ellas el cardenal y secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; el expresidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet; la expresidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, así como el ex Alto Representante de la UE Javier Solana.

En calidad de miembros de la Orden Europea del Mérito han sido nombradas el chef José Andrés; todos los integrantes de la banda de Rock irlandesa 'U2', entre ellos Bono; la médica, científica y líder académica Sandra Lejniece; la exvicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding o la abogada de Derechos Humanos Oleksandra Matviichuk.

La ceremonia de entrega se ha celebrado este martes en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde trece de los galardonados han recogido en persona su distinción, que incluye una insignia entregada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. También han estado presente en el acto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Marilena Raounala, viceministra de Exteriores de Chipre, país que preside este semestre el Consejo de la UE.

La Orden del Mérito Europeo fue creada el año pasado por la Mesa del Eurocámara con ocasión del 75 aniversario de la Declaración Schuman, convirtiéndose en la primera distinción civil de este tipo concedida por una institución de la Unión Europea. El galardón reconoce los logros de personas que han contribuido de forma significativa a la integración europea o a la promoción y defensa de los valores europeos.

METSOLA: "EUROPA NO NOS FUE ENTREGADA, FUE CONSTRUIDA"

La presidenta del Parlamento Europeo ha inaugurado la ceremonia con un discurso en el que ha reivindicado el proyecto europeo como "el mayor logro político de la historia de la humanidad", construido "tratado tras tratado, crisis tras crisis" por mujeres y hombre que "se negaron a aceptar que la devastación del siglo XX fuera todo lo que nuestro continente podía ser".

Metsola ha destacado que la Orden del Mérito Europeo honra a quienes "eligieron construir Europa en todos los ámbitos de la vida", desde parlamentos y cumbres hasta consultorios médicos, laboratorios o salas de conciertos, reconociendo "la discreta dignidad de una vida entregada a algo más allá de uno mismo".

"Algunos tal vez no se consideraron constructores de Europa, quizás simplemente seguían una pasión o defendían un principio, pero así es como siempre ha funcionado Europa", ha subrayado, recordando que la Unión es "la superpotencia de los derechos, la libertad y la democracia", pero que "nada de esto perdura por sí solo" sino porque "la gente decide defenderlo, generación tras generación".