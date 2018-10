Estos son los candidatos para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP

Actualizado 20/06/2018 16:33:27 CET

El PP ya tiene una lista de posibles sucesores para Mariano Rajoy. Estos son los siete miembros del PP han dado un paso hacia adelante en los últimos días para concurrir en el próximo congreso extraordinario del partido:

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría (47 años), ha ofrecido este miércoles al resto de aspirantes a suceder a Mariano Rajoy, negociación e integración en su candidatura "antes, durante y después" del cónclave de los 'populares' que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.

Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en declaraciones a los medios a las puertas de la sede del PP en Madrid tras entregar los avales que son necesarios para poder aspirar a presidir el partido, una cifra que no ha querido precisar. "Solo dije a mi equipo, 'cuando tengamos más de 100, estoy tranquila", ha apostillado.

Sáenz de Santamaría entró en el Congreso como diputada en 2004. Ejerció como portavoz del PP en el Congreso a partir de 2008, con Rajoy como líder de la oposición. Éste la nombró vicepresidenta tras la victoria de los populares en 2011.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL

La todavía secretaria general del PP y candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha presentado su candidatura para liderar el partido con más de 3.200 avales y acompañada de militantes y afiliados de la formación de diferentes lugares de España. "He presentado mi candidatura para sumar", ha proclamado.

Cospedal -la última aspirante en entregar sus apoyos en Génova cerca de las 14.00 horas-- ha explicado ante los periodistas que quería hacer entrega de esas firmas acompañada de militantes. "Quiero representar que ésta es la candidatura de los militantes, de los afiliados, de todo el partido, de toda España, de los hombres y mujeres que están todos los días en los pueblos, en las juntas locales..", ha manifestado.

Cospedal entró en primera línea política en 2005 como consejera de Transportes del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Consiguió la presidencia de Castilla-La Mancha en 2011 y se le fue entregada la cartera de Defensa en 2014 después de que perdiese el cargo frente a Emiliano García-Page.

PABLO CASADO

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha entregado más de 5.000 avales en la sede nacional del partido en Madrid que respaldan su propuesta para suceder a Mariano Rajoy y que según ha dicho, proceden de toda España y tanto de las bases como de los mandos intermedios de la formación. Mañana mismo arrancará su campaña en Ávila, su circunscripción, provincia, con la intención de recorrer todas las provincias.

Casado ha defendido su candidatura como la "única que garantiza que el PP no se rompa", en alusión a la supuesta división que provocan las de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, y ha asegurado que esa unidad es lo que necesita este partido para volver a ganar elecciones, empezando por las europeas, municipales y autonómicas del año que viene, ha dicho.

Casado es uno de los rostros más jóvenes del PP. Antes de ser nombrado vicesecretario de comunicación del partido, fue diputado en la Asamblea de Madrid. Fuentes del PP lo sitúan como una "tercera vía" frente a la competición entre las dos candidatas anteriores.

JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO

El ex ministro y candidato a la presidencia del PP José Manuel García-Margallo (73 años) ha pedido a los afiliados de su partido que se movilicen y se inscriban para votar en el proceso de primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, porque el PP está en "peligro" y el país, "en cuasi emergencia nacional" y no sirve, ha subrayado, mirar para otro lado.

Margallo ha acudido a la sede nacional con más de 500 firmas, ha dicho, de las que no ha querido revelar nombres.

El que fuera el ministro más veterano del primer Gobierno de Rajoy lleva en política desde 1977 --dónde comenzó con la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez-- y ha trabajado tanto en el Congreso como en Bruselas.

JOSÉ LUIS BAYO

El precandidato a la presidencia del PP José Luis Bayo, ha afirmado este miércoles que ninguno de los candidatos en liza se ha puesto en contacto con él para invitarle a sumarse y por tanto, a fecha de hoy, apuesta por seguir en solitario y "hasta el final".

"No he recibido ninguna llamada. Mi idea es llegar hasta el fin y contar con las bases. Vivimos en una crisis interna, de identidad dentro del partido y hay que apostar por abrir las ventanas de Génova y que entre un aire nuevo", ha subrayado.

Bayo trató de dar el salto a la primera línea política en 2016, intentando arrebatar el liderazgo del PP valenciano a Isabel Bonig. Sin embargo, retiró su candidatura del congreso regional argumentando que creía que "el proceso no cumplía con todas las garantías".

JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ

El secretario ejecutivo del PP, José Ramón García-Hernández, ha asegurado este miércoles que presenta un "verdadero proyecto de cambio" para el Partido Popular y que no se integrará en la candidatura de ningún otro aspirante que también opte a suceder a Mariano Rajoy. Además, ha avanzado que hará "todo lo posible" para que "voten todos los afiliados", no solo los que se inscriben para poder votar, dado que, a su juicio, hace falta que sean unas primarias "de verdad" y no se cierren "en falso".

El diputado abulense ha recordado que él fue el primero en dar el paso para presentar su candidatura y que se ha conseguido el objetivo porque "hay más candidatos", lo que propiciará un debate entre ellos. A su entender, no hay que "tener miedo" a que haya muchos aspirantes y que compitan.

ELIO CABANES

El concejal de La Font de Figuera (Valencia) que aspira a presidir el PP, Elio Cabanes, ha presentado este miércoles 140 avales que respaldan su candidatura y ha explicado que se presenta porque no le gusta el camino "que está cogiendo" el partido y para defender un proyecto que reduzca la distancia entre las bases "y los de arriba".

"No tienen claro lo que el concejal, el ciudadano y el militante necesitan en este partido", ha reivindicado desde la puerta de la sede nacional del PP donde ha entregado los avales. Por este argumento, ha dicho, ve "muy difícil" que su candidatura se una a ninguna otra.

¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR EL CONGRESO?

El cónclave, convocado por la Junta Directiva Nacional del PP, tendrá lugar en Madrid los próximos días 20 y 21 de julio. Todo militante con más de un año de antigüedad y al corriente de los pagos de cuotas puede presentarse hasta las 14:00 del miércoles, siempre que tenga 100 avales. Entre el 23 de junio y el 4 de julio, los candidatos podrán recorrer España reuniendo apoyos de los afiliados.

Los militantes se tienen que inscribir antes del 25 de junio para participar en la elección de un nuevo líder del partido y están llamados a las urnas el 5 de julio en asambleas que se celebrarán por toda España entre las 9:30 y las 20:30.

En dichas asambleas, los votantes podrán elegir tanto a un candidato como a los compromisarios que les representarán por provincias en el congreso (estos tienen que inscribirse para ello antes del 29 de junio). De los 3.134 que acudirán a Madrid los días 20 y 21 de julio, 2.612 serán elegidos por los afiliados, a razón de seis como mínimo por provincia.