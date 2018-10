Margallo pide a los afiliados que voten: el PP está en "peligro" y el país, "en cuasi emergencia nacional"

Publicado 20/06/2018 12:54:04 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro y candidato a la presidencia del PP José Manuel García-Margallo ha pedido a los afiliados de su partido que se movilicen y se inscriban para votar en el proceso de primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, porque el PP está en "peligro" y el país, "en cuasi emergencia nacional" y no sirve, ha subrayado, mirar para otro lado.

Margallo ha acudido a la sede nacional de este partido a presentar los avales que acompañan su candidatura a la presidencia del partido de cara al congreso nacional de julio, más de 500 firmas, ha dicho, de las que no ha querido revelar nombres.

El ex ministro ha entrado en el edificio de la calle Génova con tres libros escritos por él en los que ha asegurado que figura todo su programa electoral, incluida una reforma constitucional que ve necesaria, y ha asegurado que se presenta para competir y para ganar, no para sumarse a ninguna otra candidatura. "Me han llamado de todo menos tonto, si creyese eso no estaría aquí. Mi afán de notoriedad a estas alturas de la película es ninguno", ha dicho a los periodistas.

Margallo ha subrayado que apuesta por un programa reformista y que lo quiere liderar él -- "siempre será mejor que lo lidere el padre a otra persona"--; si no pasa el primer corte, el del voto de los afiliados, revisará el programa de los dos candidatos que continúen adelante y apoyará en el Congreso de julio al que más se acerque al suyo.

El candidato ha apostado por ilusionar a los militantes y ha defendido la organización de todos los debates que sean posibles entre los aspirantes, incluido uno en Cataluña. Los afiliados tienen que inscribirse, ha enfatizado, y participar en este proceso.

Preguntado por los apoyos de ex ministros que está recibiendo la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que participa también en esta carrera, lo ha considerado normal porque es la contrapartida que recibe quien ha estado seis años nombrando cargos. Él también cuenta con ex ministros que el respaldan, ha apuntado, "un grupo relativamente numeroso, bastante inteligente y muy reformista".