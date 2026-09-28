El subdelegado del Gobierno en Valencia declara que el día de la dana estaba con lumbalgia y delegó sus competencias

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha declarado este lunes desde el Senado que el 29 de octubre de 2024, el día de la dana que dejó 232 muertos, él se encontraba "postrado en la cama" con motivo de una lumbalgia y le suplió en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la secretaria general de la Delegación del Gobierno.

Así lo ha explicado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, donde ha detallado que se encontraba de vacaciones, un periodo que había programado "antes del verano", pero que el 28 de octubre enfermó de lumbalgia y permaneció en Valencia al día siguiente. Asimismo, ha precisado que no llegó a darse de baja laboral, aunque se encontraba "postrado en la cama" y no pudo acudir al Cecopi.

Y es que el senador del PP José Antonio Monago le ha preguntado en varias ocasiones por su papel en la gestión de la emergencia, a lo que Rodríguez Jurado ha asegurado que no dio ninguna orden durante la jornada "al no estar en plenas facultades", aunque habló un par de veces con el coronel de la Comandancia de Valencia y le indicó que dirigiera las peticiones de ayuda a la secretaria general.

También ha señalado que recibió llamadas y mensajes de alcaldes, policías locales y responsables municipales que reclamaban asistencia, y que trasladó esas peticiones a la responsable que le suplía.

En este contexto, Rodríguez Jurado ha explicado que se incorporó a la Delegación del Gobierno a las 7.30 horas del 30 de octubre, pese a que continuaba con "fuertes dolores". La noche anterior había mantenido su última conversación con la secretaria general alrededor de la una de la madrugada.

"Hice todo lo posible, me arrastré de la cama, le dije a mi mujer que me atara los zapatos", ha relatado mientras aseguraba que "no podía quedarse en casa en una circunstancia como esa".

"TAPAR" LAS COMPARECENCIAS DEL CONGRESO

Por otro lado, los socialistas han cuestionado el sentido de la comparecencia del subdelegado en el Senado y han acusado al PP de utilizarla para "tapar" las comparecencias que se estaban produciendo este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana.

En este sentido, han sostenido que mientras Rodríguez Jurado comparecía en la Cámara Alta, en el Congreso lo hacían el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y la exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat durante la dana, Salomé Pradas.

"Usted está aquí única y exclusivamente porque el Partido Popular quiere tapar y que parezca igual", ha afirmado la senadora socialista, que también ha reprochado que, tras 31 comparecencias anteriores en la comisión del Senado, ninguna de las personas citadas perteneciera al Gobierno valenciano y ha reclamado nuevamente la presencia de las víctimas de la dana en la Cámara Alta.