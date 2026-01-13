Sumar se abre al envío de tropas a Ucrania si lo aprueba la ONU y Podemos insiste en su rechazo frontal a la medida

Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reiterado su oposición frontal a enviar tropas españolas a Ucrania y ha advertido al PSOE de que tendrá que recurrir a la derecha si quiere votos para que lo autorice el Congreso. Mientras, Sumar ha insistido en que solo apoyaría el desplazamiento de soldados a modo de 'cascos azules' si cuenta con el visto bueno de Naciones Unidas.

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha desgranado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no les ha convocado formalmente a una ronda de contactos para abordar el envío de tropas cuando acabe la guerra de Ucrania, como avanzó la semana pasada tras la reunión de ls países que integran la denominada 'Coalición de Voluntarios'.

Aparte, los gabinetes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto este lunes para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos para tratar esta medida. Ante ello, el PP ha expresado su intención de que esa reunión sirva para hablar de más asuntos y no solo del envío de tropas a Ucrania, según han informado fuentes 'populares'.

Belarra ha desgranado que el Gobierno conoce perfectamente la posición de Podemos de rechazo a mandar un contingente militar español a Ucrania y ha denunciado que la política de Sánchez, con el envío previo de armamento al país, solo ha servido para "elevar la escalada armamentística".

LOS SOLDADOS ESPAÑOLES SERÍAN "OBJETIVOS" DE PUTIN

Por ello, ha destacado que ya le han dicho "nítidamente" al PSOE que para enviar tropas a Ucrania tendrá que contar con los votos de la derecha, al alertar que Rusia ya ha dicho que si se envían soldados de países que han apoyado a Kiev podrían ser un "objetivo militar".

"Yo no quiero que los jóvenes españoles que forman parte de las Fuerzas Armadas participen de una guerra. España es el país del 'no a la guerra'. Lamentablemente hoy tenemos que volver a levantar esa bandera, a agitar muy fuerte esa pancarta porque el pacifismo es la única vía posible para construir un mundo en paz", ha zanjado.

Mientras, el coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha apostillado que su grupo parlamentario quiere un armisticio y la paz en la zona, dado que Europa no necesita una escalada militar "desbocada".

Por tanto, ha desgranado que ya han desplegado que cualquier decisión sobre tropas en Ucrania debe contar con el visto bueno de la ONU u otros organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

En esta línea, la diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha enfatizado que no se puede mandar soldados españoles a Ucrania "a espaldas del parlamento" y que esta opción tiene que votarse en el Congreso. Por tanto, es partiario de enviarlos a Palestina, Ucrania o cualquier otra zona "siempre que cuente con el respaldo de Naciones Unidas".

COMPROMÍS NO RESPALDARÁ "POSICIONES UNILATERALES"

Por su parte, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha subrayado también que solo apoyará un envío de tropas a Ucrania o a cualquier otro conflicto internacional si viene bajo el amparo de la ONU, dado que es la garantía de que el despliegue militar se hace bajo el amparo del derecho internacional.

De esta forma, ha advertido de que en ningún caso dará su voto a favor para afianzar "posiciones unilaterales" de estados europeos, en clara alusión a la demoninada Coalición de Voluntarios en la que participa el Gobierno. Y es que Micó ha desgranado que un envío de soldados sin el avala de Naciones Unidas solo afianzará derivas como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.