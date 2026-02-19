Sumar se abre a explorar "fórmulas de entendimiento" con la izquierda soberanista tras la propuesta de Rufián

Archivo - Lara Hernández. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, se ha abierto a explorar "nuevas fórmulas de entendimiento" con los partidos de la izquierda soberanista tras la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en la que reclamó "generosidad" para presentar la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia.

"Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas", exclamó Rufián durante el acto que mantuvo con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda alternativa.

En declaraciones a 'La hora de La 1', de 'TVE' recogidas por Europa Press, la dirigente de Sumar ha valorado la propuesta de Rufián apuntando que, tras escuchar la "música", ahora hay que "terminar de afinar y escribir la letra". Así, ha recordado que ya en 2016 Unidas Podemos conformó una candidatura "en la que concurrían múltiples formaciones de izquierda" y en 2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz también lideró una lista a la que se unieron quince formaciones políticas, que ha logrado formar un grupo parlamentario confederal en el Congreso.

Dicho esto, Lara Hernández ha reconocido que la ley electoral española "penaliza la fragmentación en las provincias pequeñas y medianas", por lo que ahora "es importante poner el foco donde realmente hay que situarlo" ante un "nuevo momento político".

Ante ello, la coordinadora de Movimiento Sumar ha subrayado que los partidos de izquierdas deben "explorar y hablar", además de "trabajar nuevas fórmulas de entendimiento, también con la izquierda plurinacional" --BNG, Bildu, ERC, Compromís-- para ver cómo se puede responder "a la demanda y la ilusión" que la gente mostró con el acto que compartieron Rufián y Delgado.

Hernández ha afirmado que recogerán esa ilusión y seguirán profundizando sobre la unidad de las izquierdas en el acto que celebrarán IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns el sábado 21 de febrero. "Tenemos un tiempo precioso hasta que se convoquen las próximas elecciones generales, en el que vamos a trabajar barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio de todo el país", ha avanzado.

Por último, Hernández ha señalado que el papel que jugará la también ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en este nuevo espacio será "absolutamente crucial", alabando su "generosidad y altura de miras" después de que afirmase en una entrevista que es el momento de los partidos políticos.