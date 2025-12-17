Sumar critica las muestras de "desprecio" hacia Díaz de sectores del PSOE: "Parece que quieren sacarnos del Gobierno"

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha criticado que miembros del PSOE muestren "desprecio" hacia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras pedir cambios profundos en el Gobierno y ha señalado que la voluntad de su espacio es mantenerse en el Ejecutivo, aunque tiene la impresión que hay sectores del ala socialistas que quieren "sacarles" del mismo.

En declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press, Santiago ha afirmado que la respuesta que hasta ahora está dando el PSOE a los casos de presunto acoso sexual y corrupción en el entorno de la formación, y a la petición del socio minoritario de tomar medidas para relanzar al Gobierno evidencia, a su juicio, su "desorientación" ante esta crisis.

"Entendemos que haya ministros que discrepen, eso es normal. Ahora lo que no podemos aceptar es que se den respuestas sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio a la vicepresidenta segunda", ha recriminado Santiago.

MENSAJE A PUENTE: NO VALEN RESPUESTAS SARCÁSTICAS

Es más, ha afeado que parece que sectores del PSOE, en referencia velada al ministro de Transportes Óscar Puente que cargó contra la solicitud de remodelación del Gobierno planteada por Díaz, demuestra que "no se está entendiendo el problema".

Concretamente, ha desgranado que su petición de reunión urgente consiste en una herramienta más para acordar políticas transversales, colaborar conjuntamente y trabajar de forma coordinada con los socios parlamentarios, dado que su "malestar" con esta situación es "evidente".

"Toda nuestra voluntad de seguir en el Gobierno pero parece que hay un sector del PSOE que parece sacarnos del Gobierno", ha apostillado Santiago, para enfatizar que no comparte las críticas de Puente y que es una muestra de "desorientación" que achacan a su socio, porque el problema es la "grave parálisis" del PSOE ante este impass.

Por ello, el dirigente de IU ha inistido en que se tiene que reunir la comisión de seguimiento de la coalición del Gobierno para relanzar la legislatura. "El PSOE no está coordinando bien esta situación", ha zanjado.