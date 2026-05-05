Sumar afirma que Sánchez se equivocó al elegir a un "personaje gris" como Ábalos, que "nunca" debió ser ministro

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha proclamado que el juicio de las mascarillas ha confirmado que el exministro José Luis Ábalos es un "personaje gris" de la política y ha deslizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se equivocó al elegirle como miembro del Ejecutivo, dado que a su juicio "nunca" debió ostentar la cartera de Transportes.

También ha ironizado que el PP está a "dos telediarios" de pedir una "alta distinción" en la Comunidad Valenciana o en Madrid para el conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, y ha bromeado que ahora le considera un "ser de luz" pese a ser uno de los procesados en el juicio por el caso 'mascarillas'.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso respecto a la declaración de Ábalos en la vista celebrada en el Tribunal Supremo y sobre el criterio del PP, que lidera la acusación particular en este juicio, de reducir de siete a cinco años la pena solicitada para Aldama.

Respecto a la figura de Ábalos, el también diputado de Compromís ha exclamado que ""nunca debería haber sido ministro y eso fue una elección del presidente del Gobierno". "No era el mejor perfil para llevar la cartera (de Transportes)", ha ahondado para instar tanto al PSOE como al PP que si quieren luchar contra la corrupción, impulsen una normativa que impida a la administración contratar con empresas implicadas en irregularidades.

ALDAMA HA "ESTAFADO" MIENTRAS LA GENTE MORÍA EN PANDEMIA

En cuanto a Aldama, que colaboró con la Fiscalía, y la rebaja de pena planteada por los 'populares' en este caso, Ibáñez ha bromeado que están cerca de que se le conceda la "Medalla de Honor de la Comunidad de Madrid" y que el PP presente a un comisionista como un "ser encomiable".

"Es un señor que ha estafado dinero público en un momento donde la gente se estaba muriendo en una pandemia. Me parece bastante irrelevante cuantos años de cárcel se pidan. Lo que me preocupa es que devuelvan todo lo que han trincado, te llames Aldama, Ábalos o como te llames", ha enfatizado el diputado de Compromís durante su comparecencia.

Por su parte, la dirigente de los Comuns y también portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha confrontado que se pida rebaja de penas para una persona que la Unidad Central Operativa, según ha relatado, cuestionó la información planteada por el empresario, que es además uno de los corruptores en este caso y que "traficó" con mascarillas en la crisis del Covid-19.

"Espero que la fiscal se mantenga en la necesidad de que personajes como Aldama terminen donde tienen que terminar, que es en la cárcel", ha zanjado en otra comparecencia de prensa en la Cámara Baja.