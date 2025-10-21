Sumar anima a Isabel Rodríguez a dejar el Ministerio de Vivienda por negarse a impulsar medidas "serias" y "valientes"

La diputada del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

Advierte que se les acaba la "paciencia" con la ministra y avisa que su tiempo en el Ministerio se va "agotando" si no gira su política

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido este martes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que si sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de precios debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas, porque tanto a su grupo como a la ciudadanía se les está "acabando la paciencia" con esta ministra.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha mostrado su "decepción" con la comparecencia que protagonizó Rodríguez la semana pasada en la Cámara Baja y ha criticado que desoiga las medidas que propone Sumar en esta materia.

"No se puede venir al Pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza en un asunto como este, y menos aún, cuando tiene sobre la mesa una serie de propuestas, las que hicimos desde Sumar", ha censurado Martínez.

La portavoz del socio minoritario del Gobierno ha incidido en que en Sumar no reclaman que se apliquen específicamente sus propuestas, sino que al menos se hable sobre ellas porque creen que las que despliega el ministerio no están surtiendo efecto.

"Vamos a seguir insistiendo en las medidas que hemos puesto en la mesa y vamos a proponer todas aquellas que hagan falta para que las familias de este país puedan tener un hogar y llegar también a fin de mes. Las dos cosas a la vez. Por eso, también nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez, no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha aseverado.

SI NO TIENE IDEAS, AHÍ ESTÁN LAS NUESTRAS

En este contexto, se ha quejado de que el PSOE aún no ha dado respuesta a las últimas propuestas que les ha trasladado Sumar en esta materia y ha reclamado que se les explique "cuál es la razón para que desde el Ministerio de Vivienda de España no se quieran asumir como medidas útiles".

"Porque si no son medidas inútiles, deberían estar adoptándose cuando vienen del socio gobierno", ha rematado, recalcando que, después de dos años se legislatura, "no se puede seguir ni un minuto más con un ministerio que se llama de Vivienda, esperando que se adopten medidas que tengan algún efecto en los precios de la vivienda". "Si ella no tiene ideas, ahí tiene las nuestras", ha insistido.

PISARELLO: "SU TIEMPO SE VA AGOTANDO"

A su vez, el coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha reforzado la posición de la portavoz al exclamar que el tiempo de Isabel Rodríguez "se va a ir agotando" si no es capaz de asumir medidas urgentes para intervenir el mercado del alquiler.

Es más, ha tildado de "lamentable" y "frívolo" que la única noticia del Ministerio sobre vivienda sea una campaña publicitaria que "casi bromea" con los problemas habitacionales que padecen miles de ciudadanos en el país.

De esta forma, ha exhortado a la ministra a que si quiere honrar el artículo 47 de la Constitución no lance este tipo de campañas sino ataje de una vez la "especulación" inmobiliaria con una política "valiente", aplicando control de precios sobre el alquiler y la prohibición de la compraventa de vivienda con carácter especulativo.

SIN MEDIDAS EN VIVIENDA LA LEGISLATURA SERÁ "UN FRACASO"

Mientras, el diputado de la Chunta Aragonesista adscrito al grupo plurinacional, Jorge Pueyo, ha alertado de que el Gobierno se juega que la legislatura sea un "fracaso" si no adopta medidas valientes y destina un 1% del PIB a políticas de vivienda.

"Nos la estamos jugando", ha enfatizado para acusar al PSOE que será culpable de que acabe llegando la ultraderecha al Gobierno si no da un giro a las políticas de vivienda y termina asumiendo las propuestas de Sumar.