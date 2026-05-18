Sumar apuesta por adelantar la elección de su líder y de su marca para las generales: "Acelerar es algo urgente"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar apuesta por adelantar la elección del líder y la marca de su espacio político tras el resultado cosechado este domingo por la coalición Por Andalucía en las elecciones andaluzas, en el que han conseguido mantener los cinco escaños que ya tenían. "Acelerar es algo urgente", ha defendido la coordinador del partido, Lara Hernández.

En declaraciones a las puertas del Congreso, Hernández ha admitido que los resultados conseguidos por Por Andalucía, coalición de la que forman parte Sumar, IU y Podemos, "no son satisfactorios" para una candidatura en la que su partido ha participado "activamente" tanto en su construcción como a lo largo de la campaña.

Por ello, Hernández ha subrayado que Sumar tiene ahora por delante "un espacio de tiempo corto" en el que tiene que poner encima de la mesa "cuál va a ser la persona" que va a liderar su espacio, así como el nombre y la marca. Fuentes del partido hablan de que debería ser antes del verano.

"Desde luego nuestra voluntad es arremangarnos para trabajar en ello, porque nuestra vocación es la de construir ese proyecto federal, ese proyecto estatal", ha defendido la dirigente de Sumar, socio minoritario del Gobierno.

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