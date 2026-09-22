Sumar arremete contra el "incompetente" el juez Peinado: "Actúa con un puro y una copa en la mano"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y miembro de Comuns, Aina Vidal, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados de Sumar han cargado este martes contra el juez Juan Carlos Peinado después de que haya decidido abrir juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias y malversación, acusándole de buscar el "hostigamiento público" contra Gómez y tachándole de "incompetente", además de ironizar con que actúa "con un puro y una copa en la mano diciendo 'aguántame el cubata que vamos a seguir jugando'".

En una rueda de prensa en el Congreso, la diputada de los Comunes abscrita a Sumar Aina Vidal sostiene que es "evidente" que Peinado busca el "hostigamiento público" y que, a su juicio, es lo que persigue "desde el minuto cero la estrategia de la extrema derecha".

"Es una vergüenza todo lo que estamos viendo y forma parte de esta estrategia de la extrema derecha, de quien puede hacer que haga con el señor Peinado con un puro y una copa en la mano diciendo, espérate, aguántame el cubata que vamos a seguir jugando", ha manifestado.

"EL ÚLTIMO SERVICIO A LA PATRIA O ALGO PARECIDO" DE PEINADO

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que Peinado, a seis días de jubilarse, "parece querer hacerse un último servicio a la patria o algo parecido" con su auto y ha criticado que en la resolución hable del rey Fernando VII y de "regímenes totalitarios" para vincularlos con un delito de malversación.

"A mí me parece que esto es un poquito excederse de la seriedad en la que deben situarse los autos y las resoluciones judiciales", ha afirmado Barbero, quien ha recordado que la instrucción ha sido revisada por la Audiencia Provincial y ha generado "muchísimos problemas". Además, ha asegurado que "se ha buscado expresamente" que el procedimiento llegue a un jurado popular y que "se ha disfrazado especialmente para que aparezcan determinados tipos" penales.

No obstante, la portavoz parlamentaria no ha querido pronunciarse contra el jurado popular y ha defendido que se debe confiar en esta figura, aunque tenga menos tradición en España que en los sistemas anglosajones. "Creo que debemos confiar en ella, como confiamos en la Justicia", ha concluido, si bien ha mostrado sus reparos respecto a algunos jueces y, "concretamente", sobre Peinado.

"CONFÍO MÁS" EN EL JURADO QUE EN PEINADO

Sobre esta cuestión, el diputado de Compromís abscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha asegurado que no confía en que el jurado popular que juzgara a Begoña Gómez pueda actuar "de manera libre" por las "injerencias" que, según ha señalado, realizan "pseudomedios, redes sociales controladas por potencias extranjeras y multimillonarios mediante "mentiras, bulos y 'fakes'".

Pese a ello, el parlamentario valencianista ha afirmado que confía "más en el ciudadano o ciudadana más manipulado que se siente en ese tribunal que en el juez Peinado", al que ha acusado de no haber actuado "libremente" ni "de manera objetiva", sino bajo unos criterios y dictámenes que ha calificado de "profundamente injustos".

A su juicio, el Gobierno, más que estar preocupado o sorprendido por las personas que tengan que juzgar a la esposa del presidente, debería estar preocupado por que las leyes españolas sean "incapaces de apartar" a Peinado. "Esto no es sólo es responsabilidad de los jueces que hacen política con la toga, sino también de que el Parlamento y el Gobierno sean incapaces de legislar para decirle a los jueces fachas", ha finalizado Ibáñez.

INSTRUCCIÓN "CHAPUCERA E INCOMPETENTE"

También la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha censurado la instrucción de Peinado por considerarla "chapucera" y ha afirmado que instancias superiores la han rectificado "una veintena de veces". "Te puedo asegurar que ninguno de nosotros hace mal su trabajo veinte veces y lo mantienen en el mismo puesto de trabajo", ha apostillado.

"Por lo tanto, el juez Peinado es un juez realmente incompetente. Tenemos todas ganas de que se retire", ha proclamado Sidi, quien ha expresado además su confianza en la inocencia de Begoña Gómez y le ha trasladado, "como mujer", toda su solidaridad, y ha afirmado que si no fuera la esposa del presidente "probablemente" no se habría visto "esta cacería".

Sobre el juicio con jurado popular, el parlamentaria de Más Madrid ha reconocido que se trata de un mecanismo de la Justicia, aunque ha advertido de que, en el caso de personas "muy mediáticas", existe un contexto en el que "se ha construido ya el relato y ya se ha condenado a Begoña antes del juicio", algo que, según ha indicado, puede influir.

Finalmente, Sidi ha apuntado que habrá instancias superiores que puedan rectificar lo que ha calificado de "despropósito". En su opinión, deberían haber actuado "mucho antes" respecto a Peinado y haberlo apartado de la judicatura "por la propia credibilidad de la institución".