Sumar, tras el auto de Zapatero, exige regular la actividad de expresidentes y avisa que "cobrar gestiones es delito"

1088665.1.260.149.20260520093521 El portavoz de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, ha afirmado este miércoles, tras conocerse el auto que imputa por tráfico de influencias al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que es hora de "regular bien todas las actividades" de los expresidentes del Gobierno y ha avisado de que "cobrar por gestiones políticas es delito".

Si este martes los distintos portavoces de Sumar veían la imputación de Zapatero como un caso de 'lawfare', tras conocerse el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional el portavoz de Justicia ha preferido incidir en otros puntos: "Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno. Esa es una cosa que está clarísima", ha subrayado, cuando la víspera remarcaba que no había incompatibilidades.

Y en los pasillos del Congreso, ha añadido un aviso: "Y segundo: desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente", ha dicho Santiago.