Sumar busca que el Congreso vote si la Corte Penal debe investigar la "guerra de agresión" de Trump y Netanyahu

Archivo - El portavoz de Exteriores de Sumar, Agustín Santos Maraver, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre si España debe exhortar a la Corte Penal Internacional (CPI) a examinar la situación derivada de la "guerra de agresión" iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo y a abrir las investigaciones pertinentes sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto de este conflicto, "con el fin de garantizar la rendición de cuentas de sus responsables".

Este es el primer punto de una proposición no de ley que el grupo minoritario del Gobierno de coalición ha registrado en la Cámara Baja y que tendrá que debatir, en concreto en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Además, el texto persigue que la Cámara emplace al Ejecutivo a reafirmar la obligación de "todos los actores beligerantes" --incluido Irán-- de proteger a la población civil y respetar los bienes de carácter civil conforme a los Convenios de Ginebra, "con especial atención a la seguridad del personal sanitario, periodístico y docente, y a la protección de las instituciones educativas como categoría especialmente tutelada por el derecho internacional humanitario".

En este contexto, Sumar demanda también que España promueva, en el seno de los foros multilaterales competentes, la adopción de medidas "diplomáticas y humanitarias" orientadas a la protección de la población civil y a la asistencia a las víctimas del conflicto, así como a apoyar los esfuerzos de mediación internacional encaminados a una resolución pacífica de las hostilidades, que han causado la muerte a más de 2.000 personas.

ATAQUES A ESCUELAS Y CON FÓSFORO BLANCO

El texto, recogido por Europa Press, también apunta que se han bombardeado escuelas, como la atacada por un Tomahawk supuestamente estadounidense en la ciudad de Minab, causando la muerte al menos a 175 niñas, y que Naciones Unidas ha exigido investigar como posible crimen de guerra.

Para Sumar, "el uso de fósforo blanco en zonas residenciales del Líbano" por parte de Israel, constituye "uno de los aspectos más graves documentados en el marco de este conflicto. "El precedente de su uso documentado en Gaza refuerza la gravedad de los nuevos episodios registrados en territorio libanés y subraya la necesidad de investigar estas acciones como un posible crimen de guerra", recalca.

Pero el grupo plurinacional menciona también informes que señalan que Irán "enfrenta acusaciones de realizar ataques indiscriminados contra la población civil y podría haber contravenido "los principios de distinción y proporcionalidad consagrados en el derecho internacional humanitario" con sus ataques con "drones y misiles" sobre zonas urbanas.

El grupo minoritario del Gobierno considera que "la magnitud de las violaciones documentadas, y la previsible continuidad del conflicto, exigen una respuesta internacional inmediata" y que diversos organismos internacionales han instado ya la apertura de investigaciones independientes y el establecimiento de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

LA UE DEBE MEDIAR

Además, Sumar ha registrado otra proposición no de ley para que la Comisión de Exteriores condene la escalada militar, reclame un alto el fuego y la apertura de un proceso de negociación internacional orientado a la desescalada y a la protección efectiva de la población civil.

También plantea que se inste a la Unión Europea a impulsar activamente una iniciativa diplomática internacional para parar la guerra, reactivar los mecanismos multilaterales de mediación y garantizar un marco de seguridad colectiva basado en el derecho internacional.

En la misma línea, busca que todos los grupos se pronuncien sobre la necesidad de reafirmar el principio de prohibición del uso de la fuerza consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, de rechazar "la normalización de la guerra preventiva" y de condenar los ataques contra la población civil y cualquier violación del derecho internacional humanitario.