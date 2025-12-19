Sumar califica de útil la reunión entre Sánchez y Díaz, que insistió en la gravedad del momento y la crisis de Gobierno

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha destacado que la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue útil y sirvió para que esta le trasladara la "gravedad" de la situación y las propuestas para relanzar el Ejecutivo, incluido su petición de remodelación del Gobierno.

Tras participar en la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida este jueves en Bruselas, Sánchez desveló que mantuvo un encuentro con la ministra de Trabajo, máxima representante de Sumar en el Ejecutivo, y sostuvo que no considera desleal que Díaz le reclamara una crisis de Gobierno, como respuesta a los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE.

Respecto a esta cita, fuentes de Sumar destacan que la reunión fue provechosa y que Díaz trasladó el momento de gravedad que atraviesa tanto la legislatura como el Gobierno.

En este sentido, enfatizó la necesidad de relanzar la legislatura con una agenda social potente, sobre todo en materia de vivienda, la conveniencia de remodelar el Gobierno y un nuevo impulso a la legislatura. Eso sí, recalcan que los cambios en el gabinete son una potestad exclusiva del presidente.

Sumar viene manteniendo que el PSOE tiene que mover ficha ante la crisis que han generado los escándalos que salpican a la formación y reiteran, como expresaron el martes, que el inmovilismo no es una opción.

Precisamente este viernes el PSOE mantiene una reunión con los partidos de Sumar presentes en el Gobierno para abordar la crisis, solicitada por el socio minoritario.

Por parte del ala socialista participa en el encuentro su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y su adjunto Borja Cabezón, junto a cargos de la dirección de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes. De estas dos últimas formaciones acuden el dirigente Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) y la secretaria de Organización de los Comunes, Lidia Muñoz.