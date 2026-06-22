Sumar carga contra Peinado por su "causa general" contra Begoña Gómez y admite que espera "poco o nada" del CGPJ

Archivo - La diputada de Sumar Aina Vidal, atiende a los medios durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar han arremetido contra el juez Juan Carlos Peinado por su "causa general" contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y admiten que apenas esperan nada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado.

Así lo han trasladado la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, y el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta de las formaciones que aúnan al socio minoritario del Ejecutivo, después de que el CGPJ haya acordado expedientar a Peinado por posible falta grave de desconsideración por afirmar en un auto que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

Vidal ha criticado al juez al espetar que ha visto a niños "jugando a manualidades" que tienen más habilidades que él, además de sostener que se está "riendo de todos a la cara" con sus decisiones judiciales.

"Si uno ha leído 'El proceso' de Kafka pues va a encontrar más claridad en esa novela que en las diligencias del juez Peinado", ha exclamado para exponer que está haciendo una investigación "prospectiva" contra la esposa del presidente, como ha denunciado la propia defensa de Begoña Gómez.

En todo caso, ha manifestado que esperan "poco o nada" del órgano de gobierno de los jueces para aseverar, sin embargo, que desean que "algún día la justicia pueda recuperar la forma que la ciudadanía la ve" ante la situación "lamentable" en la que "jueces como el señor Peinado la han dejado a estas alturas".