Sumar carga contra el PSOE por no apoyar la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha cargado este martes contra el PSOE por haber propiciado, con su abstención, que el Pleno del Congreso aceptara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia.

La iniciativa, respaldada por más de 700.000 firmas, ha recibido el respaldo de los socios del Gobierno (57 votos), y los 'noes' de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que suman 169 escaños, mientras que se han registrado 118 abstenciones del PSOE y el exministro José Luis Ábalos.

El grupo minoritario del Gobierno ha recriminado al mayoritario que no haya escuchado a los miles de personas que han firmado una ILP "defiende que la tauromaquia no es cultura" y que, a su juicio, representan a la "mayoría social" que "rechaza el maltrato animal".

"Hoy el PSOE se ha situado en contra de esa mayoría", han lamentado desde Sumar, acusando al PSOE de unirse al Partido Popular y Vox para frenar una medida que haría "avanzar a España en algo tan básico como la defensa de los derechos de los animales ante la tortura".

En este contexto, han criticado que los socialistas no hayan permitido siquiera la mera tramitación de una iniciativa que buscaba derogar una ley "impuesta en 2013 por el PP".

Además, han recordado que la norma contaba con el apoyo expreso del Ministerio de Cultura, que lidera Ernest Urtasun, quién ya inició el camino para acabar con la tortura animal en la cultura retirando el dinero público que se daba a las entidades que promueven la tauromaquia y eliminando el Premio Nacional.

"Desde Sumar no vamos a cejar en el empeño de apostar por el bienestar animal. Será una realidad", han asegurado en todo caso desde el socio minoritario del Gobierno.