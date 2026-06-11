Sumar celebrará el 11 de julio su nueva asamblea para tratar de cerrar su profunda crisis interna

Archivo - La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, interviene durante la celebración del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, el primero del presente curso político, en el Espacio Unonueve, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El máximo órgano directivo de Sumar, el Grupo Coordinador, ha aprobado este jueves celebrar el 11 de julio en Madrid su nueva asamblea general, cuyo objetivo será solventar la fuerte crisis interna que atraviesa.

La única salida posible para diversos sectores del partido es llegar a esa cita congresual con una lista de unidad para la nueva dirección del partido, que a su vez impida que esta polémica afecte sus socios políticos.

Durante la reunión telemática celebrada esta tarde también se ha validado el reglamento de la asamblea, al que se han incorporado algunas enmiendas aprobadas, y el borrador de la ponencia político-organizativa del cónclave, que ahonda en el proyecto ecosocialista de Movimiento Sumar. Concretamente, han salido adelante con alrededor del 90% de los votos a favor.

La formación ha explicado que el grupo coordinador no ha debatido ningún aspecto sobre candidaturas y conformación de las listas a renovar la dirección. Al respecto, explica que ese proceso durará hasta el día 30 de junio y el 5 de julio se publicará formalmente quiénes aspiran a comandar Movimiento Sumar. Por otro lado, el debate de los documentos se dará del 16 al 30 de junio a nivel territorial y sectorial.

"Tenemos por delante una asamblea importante para la que queremos hacer un esfuerzo de serenidad y cuidado, tanto hacia la organización, como hacia el conjunto del espacio progresista", explican desde la dirección de Sumar para pedir disculpas a sus simpatizantes por el impacto del choque interno.

MOMENTO DE MÁXIMA TENSIÓN

La formación vive un momento crítico a raíz de la dimisión de la exsecretaria de Organización, Laura Moreno, entre duras acusaciones contra la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, a la que achaca de haber promovido su exclusión y relevar que está sometida a una investigación interna por presunto trato vejatorio a cinco trabajadores.

Esta polémica ha evidenciado también una honda fractura entre los dos sectores de Movimiento Sumar en vísperas de su asamblea, la tercera en tres años, para elegir una nueva dirección sin que hasta ahora se hayan perfilados candidaturas. Por un lado, el entorno de Hernández desliza que aún no está decidido que opte a la reelección mientras que la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, no descartó aspirar al liderazgo al expresar que está a disposición de lo que le pida el partido.

COORDINADORES AUTONÓMICOS SE ALÍAN PARA PEDIR CAMBIOS EN LA ASAMBLEA

A su vez, durante la reunión del Grupo Coordinador un nutrido grupo de co-coordinadores autonómicos han solicitado una serie de modificaciones al reglamento de la asamblea, relativos a la elección y reparto de los delegados y sobre los órganos de gobierno del cónclave a través de una enmienda. Según fuentes del órgano, estos dirigentes parecen emerger como otro sector de influencia de cara a la próxima cita congresual. También relatan que Hernández ha optado por no intervenir durante el órgano.

Con esta tesitura, fuentes de la formación sostienen que la única forma de superar esta crisis y mantener vivo el proyecto político es presentar una lista de unidad para renovar la dirección, algo que están trasladando las bases a los dirigentes de los dos sectores del partido enfrentados.

Así, desgranan que hay diálogo para tratar de llevar a una vía de consenso, aunque admiten que los ánimos entre bloques siguen caldeados y que el daño infringido al partido es profundo.

Por otro lado, estas fuentes reconocen también que hay preocupación entre los aliados de Movimiento Sumar de que la polémica por este cisma salpique a todos, es decir. Por ello, les aconsejan que "hagan lo que tengan que hacer" para superar este cisma y preservar al conjunto del espacio político.

UNA SOLUCIÓN PARA NO CONTAMINAR AL RESTO DEL ESPACIO

Y es que Movimiento Sumar es uno de los integrantes del socio minoritario del Ejecutivo que, junto a Más Madrid, IU y Comuns han expresado su voluntad de volver a revalidar una coalición electoral que aglutine a la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales.

Las citadas fuentes alertan que la izquierda alternativa no puede cometer errores si en las próximas elecciones quiere ser competitiva y tener como suelo la horquilla del 8 al 10% de intención de voto para no caer en la irrelevancia política.

DUVAL SOSTIENE QUE HERNÁNDEZ MALTRATÓ A SU EQUIPO

Por su parte, la exdirigente Elizabeth Duval, que pidió en redes la dimisión de Hernández, ha escrito una tribunal en 'Artículo 14' en el que confiesa que se marchó de Sumar porque no podía votar una lista a la dirección que mantuviera al frente del partido a la actual coordinadora.

En dicha tribuna expone que cuando ambas formaban parte de la coordinadora interina de Movimiento Sumar tras la dimisión como líder orgánica de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Hernández se negó a reunirse con ella y pasó a tratarla como una "enemiga".

A su vez, sostiene que ese trato se desplazó a personas del equipo de Duval y que ella fue testigo de cómo "gritó por teléfono" o ejerció prolongados silencios a sus colaboradores. "No interpuse ninguna denuncia interna porque, en aquel momento, era su departamento (la Secretaría Organización que ocupó Hernández), el que la habría tramitado. Cuando ese trato alcanzó a una trabajadora a mi cargo, consideré que se había cruzado una línea roja", ahonda.

En contraposición partidarios de la actual coordinadora general recriminan a Duval que no ayuda al tratar de amplificar la polémica por interés particular, que tildan de pueril, y la afean que haga un relato del conflicto interno como si no hubiera sido dirigente de Sumar, cuando ella misma corresponsable de la actual situación.