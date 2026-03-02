Sumar condena el ataque a Irán y se remite a Albares, que ha negado el uso de las bases de Rota y Morón en la ofensiva

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, se ha remitido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negando el uso de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón en la ofensiva militar a Irán.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha desgranado que para su formación es fundamental que desde España se "vele" por la paz, la carta de Naciones Unidas y el respeto a la soberanía nacional, al insistir en su rechazo al ataque militar al país.

Hernández se ha limitado a reproducir y dar por buena la opinión de Albares sobre el papel de la base militar de Estados Unidos en Rota, si bien desde Podemos e IU han exigido al Gobierno que aclare si tuvo algún rol en esta operación militar.

A nivel general, la coordinadora de Sumar ha tachado la intervención militar de Israel, al que define como Estado "genocida", y EEUU en Irán de "ilegal e imperialista", espetando que a las "revueltas" del pueblo iraní contra la "dictadura autocrática" iraní no se le ayuda con "bombas", sino con diplomacia, derecho internacional, desescalada militar y acompañando una transición pacífica.

Hernández, quien ha enfatizado que el régimen de los 'ayatolás' es "tiránico", ha agregado que el derecho internacional no es algo relativo a si un régimen gusta o no, destacando también que el futuro de Irán lo decidirá su propio pueblo y no Israel ni mucho menos el "trumpismo".

NO ACEPTAN LECCIONES DEL PP

Luego ha agregado sobre Irán que no aceptan lecciones de feminismo de PP, dado que esta formación ha llegado a acuerdos con quienes "niegan la violencia machista", en alusión a Vox.

Mientras, ha tildado de "lamentable" el papel que está teniendo la Unión Europea (UE) y ha criticado al partido que lidera Santiago Abascal por querer, a su juicio, que España "se arrodille a Trump" con oponerse a la transición energética verde en España, cuando precisamente esas medidas han implicado un ahorro de 15.000 millones.

Por su parte, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare el papel de la base gaditana de Rota en la intervención militar de Estados Unidos en Irán y ha insistido en la petición de la formación de que España salga de la OTAN.

A su vez, la secretaria de Organización de IU ha pedido al Ejecutivo más firmeza, al demandar también la ruptura de relaciones con Israel y sacara a España de la Alianza Atlántica.