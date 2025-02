Sumar defiende gestionar mejor el gasto militar en vez de subirlo: "La UE debe apostar por seguridad, no por belicismo"

Podemos se opone a incrementarlo y dice que cualquier posibilidad de misión de paz en Ucrania debe impulsarse desde la ONU

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que Sumar apuesta por una autonomía estratégica de la UE en materia de seguridad, pero rechaza que se haga a costa de más gasto militar que contribuya al belicismo.

En su lugar, ha desgranado que para la formación "no se trata de gastar más", sino de "gestionar mejor" y ser "eficientes" en materia de inversión en defensa.

"Europa tiene que apostar por la seguridad y no por el belicismo. Necesita una política de seguridad y defensa propias, necesita una posición de autonomía estratégica (...) Eso no se hace con más gasto militar, se hace siendo eficientes", ha enfatizado.

En rueda de prensa en el Congreso, Martínez Barbero ha desgranado que lo esencial par Europa es no depender de "quien gobierna en la Casa Blanca", algo que "no está relacionado con el incremento o no del gasto militar, sino con la eficiencia del gasto militar". "Es lo que nosotras queremos hablar en el ámbito del Gobierno", ha agregado.

A su vez y cuestionada sobre si estarían dispuestos al envío de tropas a Ucrania si se tratara de una misión de paz, la portavoz de Sumar ha indicado que "todo lo que sea hablar de misiones de paz estarían abiertos a comentarlo".

La formación ha desgranado que su posición es que haya una mayor coordinación de recursos entre los países de la UE, al entender que una mayor colaboración hará que no sea necesario subir el gasto. Así, agrengan que el compromiso de elevar las partidas armamentísticas viene sobre todo de Estados Unidos.

PODEMOS SE OPONE AL AUMENTO DE GASTO

Por su parte, el coportavoz de Podemos y diputado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha dejado claro que su formación se va a oponer a cualquier iniciativa que suponga seguir con la "escalada bélica" en Ucrania, más si cabe si supone un "aumento del gasto militar" y, por tanto, "recortes" en áreas sociales como educación, sanidad o pensiones.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se enviaran tropas europeas a Ucrania para velar por la paz en caso de acuerdo para terminar con la guerra, ha afirmado que esa opción, a su juicio, solo se tendría que articular desde una propuesta por parte de Naciones Unidas, como ha sucedido en otro conflictos internacionales.

En todo caso, el dirigente morado ha desgranado que son defensores de la autonomía estratégica de Europa, lo que es "incompatible" a su juicio con permanecer en la OTAN, que es la estructura militar de Estados Unidos y la que ha "empujado" a un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia sin posibilidad de diplomacia.

A su juicio, tras las cumbres de líderes europeos en París y la que mantienen EEUU y Rusia en Arabia Saudí, ha agregado que la UE se encuentra en una situación "imposible", dado que puede haber una "mala paz". Por tanto ha apelado a fuerzas europeas que han "jaleado la escalada bélica" a demostrar si quieren una "defensa autónoma real" de Europa,, que ahora está subordinada a Norteamérica aunque no percibe que quieran superarse mucho de EEUU.

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha manifestado su rechazo a subir el presupuesto militar y que no es preciso enviar más armas a Ucrania para apoyar a este país, resaltando que el campo donde debe contribuir España es en la ayuda humanitaria. "Un Gobierno progresista y de izquierdas no debería apostar por la guerra", ha subrayado.

Luego y cuestionada por la posibilidad de que el PP apoye incrementar el presupuesto en Defensa, la diputada ha replicado que los 'populares' tienen una relación complicada con Trump, debido a su connivencia con la extrema derecha española y su tendencia al "bullyng" al resto de nacionales al que la UE no se debería plegar.