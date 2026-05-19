Sumar defiende su proyecto de unidad para la izquierda y rechaza que el 17M cuestione su presencia en el Gobierno

La diputada del grupo parlamentario SUMAR, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar descartan que su presencia en el Gobierno no está cuestionada tras las elecciones andaluzas, donde su candidatura se estancó a nivel de resultados, y defienden que su proyecto para reorganizar la izquierda alternativa sigue vigente porque apuestan por la mezcolanza de la izquierda plurinacional y estatal.

Por su parte, Podemos que concurrió junto a Sumar e IU en dichos comicios ha vuelto a dar muestras de desvincularse de la alianza que promueven las formaciones del socio minoritario para reorganizar a la izquierda alternativa a las elecciones, redoblando su apuesta por hacer un tándem con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El impacto de la cita electoral del 17M sigue presente en los análisis de las formaciones, después de que la candidatura Por Andalucía se quedó en los cinco diputados que ya obtuvo hace cuatro años y se viera 'sorpassada' por Adelante Andalucía, que se sitúa como referente de la izquierda alternativa al PSOE pasando de dos a ocho diputados, con una campaña que apelaba al andalucismo.

Dentro de este contexto, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía en dichas elecciones, Antonio Maíllo, ha advertido que se intente utilizar el resultado por parte de algunos sectores de potenciar la "tentación" de crear una "izquierda torceada que no tenga proyecto de país", algo que sería un error porque implicaría darle "carril abierto" al PSOE como "única opción progresista" con proyecto estatal de cara a las generales.

También han recalcado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que el arraigo territorial no es la clave, dado que IU en Andalucía tiene mucha más implantación municipal que Adelante, quien a su juicio ha basado su proyecto en un buen trabajo parlamentario. Por tanto, ha insistido que IU como organización federal apuesta por un proyecto "integral de país", que no sea solo andaluz, aragonés o valenciano.

Mientras, la portavoz del grupo Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha destacado que tendrá que extraer conclusiones de los resultados en Andalucía con "autocrítica", pero ha reivindicado que el proyecto conjunto con IU, Comuns y Más Madrid para reestructurar el espacio sigue vigente porque es heredero del espíritu "plurinacional" que forjó la candidatura de los pasados comicios generales del 23J.

La parlamentaria ha destacado que la singularidad de su proyecto es la unidad y su convicción es que sigue siendo viable una coalición entre partidos, sean más confederales o federales. Ese camino, según ha relatado, es el que tienen que transitar porque otra característica que tienen es su compromiso de tratar de gobernar a nivel estatal y en todos los territorios donde sea posible.

Es más, ha agregado que para fortalecer a la izquierda "no hay fórmulas mágicas" o "ideas brillantes", para ahondar en su apuesta por la plurinacionalidad y en propiciar avances sociales desde la gestión en el Gobierno.

También se ha expresado en términos similares la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en declaraciones a Antena 3 y RNE, al apuntar que su espacio está decidido a formar parte de gobiernos progresistas, destacando que a nivel de bloques la izquierda alternativa ha crecido.

Fuentes del grupo parlamentario han sentenciado que la conclusiones de un resultado no óptimo en Andalucía sea poner en cuestión su presencia en el Gobierno estatal.

MÁS MADRID Y COMPROMÍS, UNIDAD DANDO PROTAGONISMO AL TERRITORIO

A su vez, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, se ha congratulado por el resultado de Adelante, una formación muy similar a la suya. Eso sí, ha destacado que su partido tiene claro como posición estratégica que la izquierda tiene que aspirar a gobernar.

Sidi ha desgranado que la izquierda tiene que mejorar y que es posible la unión de fuerzas plurinacional con IU, que cuenta con arraigo en toda españa. Por eso, Más Madrid va a estar en la negociación para un nuevo frente amplio y en ese momento le tocará a cada fuerza política definirse.

También ha apuntado que no tienen miedo a la posibilidad de un "superdomingo electoral", es decir, a la hipótesis de que las futuras generales coincidan con comicios municipales y autonómicos de 2027.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha recalcado que a nivel de eficiencia de recursos no sería descabellado la opción de un superdomingo electoral, instando a que la mejor forma de revitalizar a la izquierda es dejar de hablar de cuestiones internas y centrarse en política.

En todo caso, mantiene el criterio de que la unidad de las distintas izquierdas es la hipótesis correcta, dando protagonismo en cada territorio a las formaciones con mayor arraigo a nivel autonómico. "Allá donde sea posible de forma generosa tengamos una coalición electoral no sólo a las elecciones generales sino también autonómicas y municipales que dé espacio ilusión y certezas", ha apostillado.

Mientras, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha asegurado que Adelante es muy parecida a su partido y que los comicios ponen de manifiesto que la gente apoya proyectos útiles, que tengan coherencia y que representan mejor las preocupaciones ciudadanas.

LOS COMUNS ESTARÁN EN CUALQUIER MESA PARA UN FRENTE AMPLIO

Por su parte, el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello ha felicitado a Adelante Andalucía por su "excelente" resultado en las elecciones autonómicas, subrayando que ambas fuerzas han superado "con creces" los votos de Vox. "La mejor herramienta para frenar políticas de odio y de privilegio es la que se construye desde los territorios", ha apuntado.

De cara a las municipales, el parlamentario ha reivindicado "una nueva ola municipalista desde abajo", con organizaciones capaces de "escuchar, organizarse y defender" los derechos de la gente trabajadora. Además, ha subrayado que comparte el "espíritu de urgencia" del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para hacer "algo imaginativo frente a la ultraderecha". "Si somos convocados, los Comuns estarán en esa mesa y en esa discusión en el ámbito estatal", ha apuntado.

PODEMOS REDOBLA SU APUESTA POR EL TÁNDEM RUFIÁN-MONTERO

En contraposición, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la posibilidad de un tándem electoral entre la exministra Irene Montero y Gabriel Rufián es la mejor opción para relanzar a la izquierda como, a su juicio, muestra el mal resultado de la candidatura de Por Andalucía, que su formación compartió con IU y Sumar en esta comunidad.

"La gente tiene ganas de izquierda en realidad, la gente sí quiere votar izquierda y creo que eso, quien mejor lo representa a nivel estatal, es el equipo que pueden conformar Gabriel Rufián e Irene Montero", ha defendido Belarra en rueda de prensa en el Congresos para sostener que ese "tándem" entre ambos es lo que conecta con el electorado progresista.

Con ello implícitamente cuestionaba que la revalidación de la coalición entre IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid sea la respuesta idónea que necesita la electorado progresista en estos momentos. "Los resultados de Por Andalucía hablan por sí solos", han remachado.