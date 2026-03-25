Sumar defiende ante Sánchez su presión para mejorar el plan anticrisis y critica la postura de Junts en vivienda

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada po - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado la presión de los ministros del socio minoritario para incluir medidas de vivienda en el plan anticrisis por la guerra de Irán y vencer así las "resistencias" del PSOE en el seno del Ejecutivo.

Así lo ha manifestado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, donde ha advertido a Junts de la necesidad de reflexionar y enterrar su oposición a medidas sociales, como la prórroga de contratos de alquiler.

Durante su intervención, Martínez Barbero ha felicito a los cinco ministros de Sumar (Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Mónica García, Sira Rego y Ernest Urtasun), dado que "no han parado hasta ensanchar el escudo social y arrancar un acuerdo más ambicioso y más justo".

"Gracias para que hoy no tengamos algo insuficiente, algo que no cumpliese los mínimos de un Gobierno progresista, algo que no protegiese a las mayorías sociales y a la gente trabajadora (...) Gracias por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis; y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler", ha ahondado.

REPROCHE A JUNTS: "DEFIENDEN A LOS PODEROSOS CON TOTAL TRANSPARENCIA"

La portavoz de Sumar ha relatado que todos saben lo que han costado estas medidas y las "resistencias" que han tenido que encarar, en referencia al plante que hicieron los ministros de Sumar para forzar una negociación que incluyera el control de beneficios empresariales y la prórroga de alquileres. "No habéis parado hasta conseguirlo y eso importa", ha agregado Sumar.

Luego, ha interpelado a Junts, que se opone a ratificar en el Congreso del decreto con medidas de vivienda, para confrontar que en Cataluña los dos principales caseros son Caixabank y Blackstone y no pequeños propietarios. En tono crítico e irónico, ha lanzado a los postconvergentes que les reconoce que "defienden a los poderosos con total transparencia" y "sin avergonzarse".

La portavoz de Sumar ha reconocido que no entienden las "excusas" para rechazar medidas sociales y les ha apelado a reflexionar para conseguir que la prórroga de alquileres no decaiga. "Nos toca negociar y hacer política. Y también nos toca escuchar a nuestros vecinos", ha recalcado para prometer que se van a "dejar la piel" para salvar esta medida.

Además, Martínez Barbero ha acusado al bloque de PP y Vox de alinearse con el rentismo y la especulación en vez de escuchar los problemas de sus propios votantes. Y ha afeado a los 'populares' de "cuadrarse" y "callar" ante las posiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mucha bandera, mucha patria, mucha pulserita, pero a la hora de la verdad no defienden a España, le buscan amo. Qué pena, señor Feijóo, que tenga usted tanta bandera y tan poco país", ha espetado la parlamentaria al líder del PP. Mientras, ha denunciado que Vox genera "chiringuitos" para sus dirigentes, evocando declaraciones de algunos de sus exdirigentes críticos con la deriva del partido.

PIDE A SÁNCHEZ ACTUAR EN CUBA

También ha advertido al presidente que Sumar no aceptará ninguna "tentación" de demorar el calendario de cierre de las centrales nucleares, dado que es una obligación impulsar las energías renovables ante el "fascismo fósil". "El 'No a la guerra' es el sí a las renovables", ha reivindicado.

A su vez, ha apelado al presidente a tener una posición de firmeza ante la situación que atraviesa Cuba, que padece un "bloqueo criminal" "un asedio medieval" en un nuevo ejercicio de "matonismo" de Trump.

"¿Dónde está España cuando un pueblo hermano se le quiere doblegar con asfixia, con hambre y con un colapso energético? Señor presidemte, tenemos que actuar", ha demandado la parlamentaria.