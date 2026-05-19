Sumar desvincula al Gobierno de la imputación de Zapatero y sospecha que puede ser un caso de guerra sucia judicial

La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sea un caso de 'lawfare' (guerra judicial) y ha querido recalcar que la investigación que pesa sobre él no afecta al Gobierno.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara Baja respecto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Martínez Babero ha aludido inicialmente a la prudencia respecto a este presunto caso de corrupción, que han conocido este misma mañana en fase muy indiciaria, pero acto seguido ha lanzado que tal y como se están "comportando últimamente algunas de sus señorías" en la Judicatura, albergan "algunas dudas acerca de esta imputación".

"A ninguna persona de este país que siga un poco las noticias de la prensa y de las imputaciones que se producen en este tipo de cuestiones, y sobre todo de dirigentes de la izquierda de este país, les pueda sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones que se tendrán que aclarar", ha dicho para expresar que si la investigación constata supuestas irregularidades corregirá su posición.

LA "FOTO" DE ZAPATERO NO AFECTA AL GOBIERNO

Fuentes del grupo plurinacional han insistido en que se tiene que respetar la presunción de inocencia e insisten en sus sospechas de que puede haber un caso de 'lawfare'. Es más, han tachado de injusto que Zapatero tenga que soportar ahora un "juicio mediático" tras conocerse su citación como investigado.

Por otro lado, Martínez Barbero se ha afanado en desvincular la situación de Zapatero con el Ejecutivo de coalición y ha insistido en que van a volcarse en volver a aprobar la prórroga de contratos de alquiler.

"Esto (la prórroga de alquileres?. Es mucho más importante que nos preocupe una futura foto de cualquier persona ni cualquier circunstancia. Creo que lo importante es gobernar y adoptar medidas para la mayoría", ha agregado. "Si tengo que poner en una balanza una foto a tres millones de personas, para mí siempre va a pesar más los tres millones de personas", ha enfatizado la portavoz de Sumar.

RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

A su vez, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, coordinadora general de Sumar, ha pedido respetar la presunción de inocencia teniendo claro que su formación tiene "cero impunidad ante la corrupción".

"Estamos en un momento inicial, la noticia acaba de conocerse, por lo tanto, cautela, prudencia e, insisto, esperemos a que el procedimiento judicial avance", ha apostillado en declaraciones a Telecinco, regogidas por Europa Press.

COMUNS: "ZAPATERO ES UN ENEMIGO A BATIR" PARA ALGUNOS

Por su parte, el diputado de los Comunes adscrito a Sumar Gerardo Pisarello ha pedido "cautela" ante la imputación del expresidente Zapatero, al tratarse de un caso en el que "ni siquiera los propios implicados todavía conocen la consistencia o la debilidad de los indicios que se le atribuyen". Así, ha defendido que la justicia actúe "con todas las garantías" y respetando la presunción de inocencia.

No obstante, ha afirmado que Zapatero es "un enemigo a abatir" para determinados sectores del poder por haber "facilitado" un gobierno con independentistas y otras fuerzas de izquierdas, por su "talante republicano" y por su papel en favor de fuerzas democráticas en América Latina.

COMPROMÍS ADMITE QUE LA IMPUTACIÓN DE ZAPATERO AFECTA AL PSOE

Mientras, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha afirmado que habrá que ver si esta imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o de "la guerra judicial" emprendida por el PP, aunque ha agregado que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.

En todo caso, ha afirmado que Zapatero tiene una oportunidad el 2 de junio para demostrar su inocencia en el marco de su comparecencia judicial y apela a la prudencia y a las conclusiones del la investigación judicial. No obstante, ha admitido que esta imputación impacta negativamente en el PSOE porque Zapatero es un expresidente muy relacionado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.