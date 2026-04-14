Sumar duda si abstenerse ante la ley de Junts contra el burka como gesto para salvar el decreto de vivienda

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso sopesa el sentido de su voto sobre la proposición de ley de Junts para prohibir el uso del burka, que se debate este martes en el Pleno, pues en su seno hay sectores dispuestos a optar por la abstención como gesto en la negociación para salvar el decreto de vivienda, en el que el voto de los postconvergentes es clave.

Fuentes del socio minoritario del Gobierno han explicado que la dirección del grupo se reunirá en breve para decantar el sentido de voto y que no hay una posición prefijada, reconociendo que tienen un debate interno sobre la posición a adoptar.

En febrero y a una iniciativa presentada por Vox optaron por el voto en contra por considerar "retrógrado" el texto presentado por el partido dirigido por Santiago Abascal, aunque ahora consideran que hay elementos que merecen reflexión en la proposición de Junts pese a que tampoco es de su agrado.

Y un sector del grupo es consciente que no impedir la tramitación a admisión a trámite de la iniciativa de los postconverventes puede favorecer la negociación con Junts con vistas a que respalden la prórroga de alquileres, que se someterá a votación a finales de mes. "Hay agua", han subrayado.

Otras voces en el grupo se oponen a ligar el voto a la propuesta de ley de Junts como gesto para dialogar sobre el decreto de vivienda mientras que también hay integrantes en la coalición que se abren a moverse a la abstención si hay "garantías" de que el partido de Puigdemont será responsable con la prórroga de alquileres, teniendo en cuenta que se debate una mera toma en consideración.

EN NINGÚN CASO VOTARÁN A FAVOR, Y ASÍ TAMPOCO SE SALVA LA LEY

En rueda de prensa la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, se ha remitido a esa reunión del grupo mientras que la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha desvelado que en ningún caso contemplan apoyar el texto de Junts, por lo que la discusión reside en la abstención o el voto en contra.

Eso sí, si finalmente el PP y Vox votan en contra de la ley de Junts, que incluye ceder las competencias en inmigración a la Generalitat, la abstención de Sumar tampoco permitiría tramitar la iniciativa. Sobre todo cuando el PSOE ya ha adelantado su rechazxo a prohibir prendas por motivos religiosos.

La coportavoz de los Comuns ha rememorado el debate de febrero para ironizar que a Junts le molestaba la propuesta de Vox por "español y no de derechas" y que les dio vergüenza votar junto a la "ultraderecha española". Y ha opinado que la proposición de ley de los postconvergentes hay que leerla en la "ansiedad" que les provoca el alza de Aliança Catalana.

En su caso ha querido desvincular el debate sobre el voto de Sumar al texto para prohibir el burka de la negociación sobre el decreto de vivienda, pues rechaza incurrir en "cambalaches de derechos" y prefiere ceñirse el debate a si es adecuado o no impedir este tipo de vestimenta.

"Hay elementos que son, yo creo, razonables que se pueden estudiar, otros que claramente son racistas y que no queremos contemplar. Tenemos dudas, y lo hemos dicho desde un principio, no porque nos guste un mecanismo. Entendemos que es de sumisión de la mujer, pero sí tenemos dudas sobre que la prohibición sea el camino oportuno y que ayude realmente", ha declarado Vidal.

Mientras, el diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, se ha remitido también a la reunión de grupo y ha desgranado que el sentido del voto se hará "respetando los derechos humanos y siendo coherentes", recordando así el voto en contra que se produjo con el texto de Vox.

ADMITEN QUE ES UN DEBATE "TRAMPOSO"

El parlamentario ha desgranado que la izquierda no tiene que rehuir el debate de la seguridad, pero tampoco aceptar cuando este viene "marcado de manera tramposa por una realidad similar a la de los unicornios". Y es que ha expresado que él es de Vila-real y nunca ha visto a una mujer con burka por la calle.

"Quizá empezar a hablar de seguridad por este extremo es un poco torpe y una cortina de humo. Y creo que las izquierdas deberíamos cooperar entendiéndonos en que no nos marquen la agenda y en marcarla nosotros", ha zanjado.