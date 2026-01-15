Sumar encabeza la lista de los diputados más activos del Congreso, según la organización Political Watch

Archivo - Diputados en el hemiciclo - CONGRESO - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres parlamentarios de Sumar --el diputado de los Comunes por Tarragona Fèlix Alonso Cantorné; su compañero de IU Juan Antonio Valero, electo por Málaga; y el representante por Zaragoza de la Chunta (CHA) Jorge Pueyo-- lideran el rankings de diputados más activos de la vigente legislatura, según el análisis de la organización sin ánimo de lucro Political Watch.

Este análisis sobre 'Qué Hacen Los Diputados' identifica a los parlamentarios más destacados en 24 temáticas, con datos desde el inicio de la legislatura hasta diciembre de 2025. En ese periodo, los asuntos que acumulan más iniciativas son sanidad (7.674), infancia (5.102), empleo (4.795), igualdad de género (3.900) y educación (3.672).

Según el índice parlamentario de 'Qué Hacen Los Diputados (QHLD), el grupo plurinacional de Sumar cuenta con los tres diputados más destacados de la legislatura en términos de actividad y efectividad parlamentaria, en tanto que son los únicos que lideran dos categorías cada uno.

Se trata de Fèlix Alonso Cantorné, diputado de los Comunes por Tarragona, que es la avanzadilla de los rankings de vivienda e infancia, mientras que Juan Antonio Valero Morales, por Málaga, está a la cabeza de los asuntos relacionados con protección social y personas sin hogar, y Jorge Pueyo (CHA) es el primero en España vaciada y personas mayores. Solo otro diputado, en este caso el socialista toledano Sergio Gutiérrez, destaca en dos categorías a la vez, además de los tres mencionados.

'SPAM PARLAMENTARIO'

El estudio recalca que la mayoría de las iniciativas registradas en el Congreso son preguntas al Gobierno, "que requieren poca elaboración", al contrario que otras más complejas de redactar, como las proposiciones no de ley.

Esa "abrumadora" cantidad de preguntas, dice la mencionada organización, puede ser resultado del método por el que se presenta la misma cuestión una y otra vez cambiando simplemente el nombre de la provincia aludida, lo que denomina "spam parlamentario".

Por este motivo la organización da mayor puntuación a las proposiciones de ley y no de ley que a las preguntas escritas y también tiene en cuenta otros factores como si se aprueban o no --lo que define como la "efectividad" de cada propuesta-- la accesibilidad del parlamentario a la ciudadanía --si publica su mail directo o tiene cuentas en redes sociales- y la regularidad de su actividad parlamentaria, penalizando los periodos de inactividad.

El resultado final se expresa de forma normalizada en una escala de 0 a 100, permitiendo identificar de manera clara quiénes son los representantes más activos e influyentes en cada tema, según estos cálculos.

Así, la clasificación, diseñada por Political Watch y recogida por Europa Press, sitúa a la diputada malagueña María del Mar Vázquez Jiménez (PP) como la más destacada en Sanidad, área en la que ha presentado un total de 2.413 iniciativas. Tras ella, también en el área de sanidad, se sitúan dos compañeros de filas, la zamorana Elvira Velasco (2.357 iniciativas) y el pacense Antonio Cavacasillas, (1.985 iniciativas).

El apartado de infancia lo encabeza el tarraconense Félix Alonso Cantorné (Sumar-En Comú), con 22 iniciativas, y tras él aparecen la gaditana Blanca Armario González (Vox), con 238 iniciativas y el valenciano Nahuel González (Sumar-IU), con 35 iniciativas.

En empleo destacan la diputada cordobesa María Isabel Prieto Serrano (PP), con 170 iniciativas, el tarraconense Jordi Salvador (ERC), con 19 iniciativas, y la pontevedresa Verónica Martínez Barbero (Sumar), con 17 iniciativas. Los dos últimos, además de preguntas y proposiciones no de ley también han firmado una proposición de ley cada uno.

UN SOCIALISTA ENCABEZA LAS INICIATIVAS EN IGUALDAD

De su lado, el toledano Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE) es el diputado más activo y con más efectividad en el área de igualdad de género, con 12 iniciativas --la mayoría proposiciones no de ley--, la orensana Ana Belén Vázquez (PP), que acumula 97 propuestas, y la sevillana Engracia Rivera Arias (Sumar), con 79.

Por último, en educación el castellonense Óscar Clavell (PP) es el parlamentario más destacado con 151 iniciativas; la palentina María Luz Martínez Seijo (PSOE), con 57 propuestas de todo tipo y el malagueño Juan Antonio Valero (Sumar), que cuenta con 63 iniciativas.

El análisis sobre 'Qué Hacen Los Políticos' llama la atención sobre el hecho de que los temas de Vivienda no aparezcan como los asuntos más destacados en el número de iniciativas parlamentarias (ocupa el puesto 10 de 24, con 2.090 iniciativas), pese a ser uno de los principales problemas nacionales y el primero, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

MÁS INICIATIVA GUBERNAMENTAL QUE PARLAMENTARIA

Asimismo, el estudio destaca que el balance de la legislatura hasta finales de 2025 arroja un dato significativo, y es que de las 52 iniciativas legislativas aprobadas, 45 proceden del Gobierno (20 proyectos de ley y 25 decretos), frente a siete proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios del Congreso.

"Especialmente llamativa", dice Political Wath, es la ausencia total de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) convertidas en ley, lo que evidencia "un déficit en los mecanismos de participación ciudadana directa".

Para la organización, estos datos evidencian que la producción normativa está "dominada" por los instrumentos del Ejecutivo "con un peso notablemente menor" de la iniciativa parlamentaria de origen no gubernamental.