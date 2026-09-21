Sumar exige a Feijóo que condene el ataque a la diputada ceutí y se aleje de la postura ultra contra los migrantes

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, interviene en una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condenen agresión sufrida este domingo en Ceuta por la diputada de la Asamblea Julia Alejandra Ferreras y del activista Rafael Borrego, alertando de que este tipo de ataque es la consecuencia de utilizar la migración para "alimentar el odio".

En rueda de prensa este lunes, en representación de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, Urtasun ha demandado que Feijóo aproveche su visita a la ciudad autónoma para mostrar su solidaridad y demuestre que quiere zanjar esta crisis instando a sus presidentes autonómicos a acoger menores no acompañados en sus respectivas comunidades.

Urtasun ha denunciado que este tipo de ataques que ha sufrido la diputada y el activista son "absolutamente intolerables" y deben ser "condenados sin ningún matiz", pues responde a semanas en las que se ha "atizado el miedo" en Ceuta y se ha usado a los migrantes para sembrar "odio".

Por tanto, ha exigido a Feijóo que lo condene y deje de "competir con la extrema derecha en una escalada de discursos que sólo contribuye a tensionar todavía más la situación".

"QUIERE CERRAR ESPAÑA A CAL Y CANTO"

También ha denunciado que el líder del PP parece que quiere "cerrar España a cal y canto" deslizando criterios para retirar la nacionalidad a migrantes, lo que es jugar con la idea de que "hay españoles de primera y españoles de segunda". Por tanto, ha desgranado que no van a consentir que se ponga "bajo sospecha" a millones de personas que cuentan con la nacionalidad.

"No nos podemos permitir es que algunos permitan dividirnos y levantar muros entre personas que habitan y trabajan en nuestro país", ha alertado el ministro durante su comparecencia.

De nuevo, ha reclamado a Feijóo que tiene una nueva oportunidad para explicarle al Gobierno ceutí y al conjunto de la sociedad "cuántos presidentes autonómicos están dispuestos a reubicar y cuántas plazas trae debajo del brazo" para acoger a menores migrantes.

Y es que Urtasun ha insistido en que la mejor fórmula para que Ceuta recupere la normalidad es la reubicación de las personas migrantes, recalcando que trasladarlos a la Península no implica que esas personas se queden automáticamente en España sino desplegar una acogida hasta que se resuelvan sus expedientes.

Es decir, habrá personas que tendrán que retornar mientras otras tendrán derecho a quedarse, dado que la ley es clara y da protección a los menores no acompañantes y a los que se les conceda asilo.

POSTURA "ANTIEUROPEA" DE WEBER

Al hilo, Urtasun ha vuelto a denunciar que hay presiones de la UE contra la opción de esos traslado a la Península, en contra de lo que ha pasado en otras crisis migratorias en Italia o Grecia.

Finalmente, Urtasun ha cargado contra el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, por su posición en Ceuta y le ha tachado de "antieuropeo" por no defender la solidaridad con España en esta crisis migratoria y estar entregado a la "extrema derecha".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a que la solidaridad con Ceuta se tiene que traducir en acciones reales e inmediatas por parte de todas las administraciones, como es el traslado de los menores migrantes.

"Lo que no se puede consentir es que se enquiste la realidad que se está viviendo allí. Entonces es evidente que todo el mundo tiene que arrimar el hombro, empezando por las comunidades autónomas que tienen plazas y están disponibles", ha comentado en declaraciones a los medios en Madrid.

Al igual que Urtasun, ha pedido que Feijóo condene el ataque a la diputada ceutí dado que del líder de Vox, Santiago Abascal, ya no "espera nada" y solo trata de justificar la "violencia escuadrista fascista". "Qué vergüenza", ha exclamado el ministro sobre Abascal.