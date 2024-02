Sumar exige a PSOE y ERC abandonar el proyecto turístico de Hard Rock en Tarragona ante la grave sequía en Cataluña

Afea también que no es el momento de ampliaciones aeroportuarias que tampoco ayudan a revertir la emergencia climática



MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado a PSOE y ERC que abandonen ante la situación de sequía en Cataluña el macrocomplejo turístico de Hard Rock, planteado en Tarragona, y ha reprochado que las ampliaciones aeroporturarias tampoco ayudan a revertir la emergencia climática.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha desgranado que la sequía es un "gravísimo problema" en el país, que afecta especialmente a Cataluña y también a zonas de Andalucía.

Por tanto, ha llamado a que los gobernantes actúen de manera "decidida" y "valiente" en medidas de ahorro y eficiencia en el consumo de agua, ayudando también a que la transición ecológica se haga con la gest del campo y los trabajadores en el centro.

No obstante, Urtasun ha desgranado que "no es de recibo" que algunas formaciones políticas "se rasgan las vestiduras" con los episodios de sequía, pero a la vez" no tienen problemas en seguir con políticas que ahondan en el problema del cambio climático".

Y un ejemplo de ello, ha desgranado, es continuar ampliando los aeropuertos cuando la avisación es una de los de las actividades que más emisiones contaminantes genera. Una referencia que viene después de que Sumar mostrara su oposición a ampliar el aeropuerto de Barajas, al tildarlo de despropósito ecológico y medioambiental.

Luego, Urtasun ha criticado especialmente a que el ERC (formación que compone el Govern catalán) y el PSOE sigan "empeñados en sacar adelante" el proyecto del Hard Rock, un macrocomplejo que de llevarse a cabo consumiría tanta agua como las ciudades de Vigo, Gijón y Hospitales.

"De manera muy clara queremos exigir a PSOE y ERC que abandonen definitivamente el proyecto del Hard Rock, que es un proyecto que va completamente en la línea contraria la lucha contra la emergencia climática y que no tiene ningún sentido", ha zanjado.