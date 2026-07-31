Sumar exige responsabilidades a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta y acusa al país de "provocar muertes"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez (i), y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez (d), ofrecen declaraciones a los medios, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha exigido este viernes responsabilidades a Marruecos por "provocar la muerte de decenas de personas" durante la crisis migratoria en Ceuta al utilizar a su población civil como "instrumento de presión" frente a España, y ha reclamado una respuesta humanitaria a la altura de la "tragedia".

A través de un comunicado, la formación ha afirmado que la situación en la ciudad autónoma es una "enorme tragedia humana" y ha recriminado que gobiernos "reaccionarios" como el de Italia, Estados Unidos e Israel de aprovechar esta crisis para "atacar" al Ejecutivo de coalición progresista.

A su juicio, las decenas de fallecidos cuando trataban de acceder a nado a Ceuta suponen un hecho "profundamente doloroso" y evidencian que Marruecos ha convertido a su población civil "empobrecida" en un "instrumento de presión frente a España".

"No es la primera vez que la dictadura marroquí utiliza a su población como arma política: la Marcha Verde de 1975 ya demostró que Rabat no tiene problema en usar a su propia gente como herramienta de expansión y presión territorial", ha sentenciado.

CRISIS POR LA "DECISIÓN POLÍTICA DE UNA DICTADURA"

En este sentido, Movimiento Sumar ha recalcado que lo ocurrido este jueves responde a una "decisión política de una dictadura" y es urgente que el Gobierno marroquí y sus servicios diplomáticos "rindan cuentas por lo ocurrido en esta frontera".

Por otro lado, ha advertido que esta crisis es el resultado del modelo externalizado de control de fronteras a terceros países por parte de la UE que, "tarde o temprano", acaba convirtiéndose en "una herramienta de chantaje contra los propios Estados miembros".

"La ausencia de una estrategia de acogida a la altura de esta realidad es la razón de que hoy no tengamos un modelo de gobernanza capaz de garantizar los derechos humanos de quienes llegan. Defendemos el derecho a migrar. Por eso mismo, no podemos aceptar que ese derecho se convierta en moneda de cambio entre Estados, ni que quienes lo ejercen paguen con su vida los chantajes de Marruecos hacia nuestro país", ha zanjado.

Movimiento Sumar subraya que la prioridad inmediata es "garantizar una atención humanitaria" sin excepciones y ha acusado al PP de, una vez más, "competir con Vox en el terreno de la extrema derecha" durante esta crisis.

"Utilizar la muerte de decenas de personas para dar alas a discursos de odio los convierte en cómplices de la misma lógica que ha tratado a estas personas como munición desechable", ha censurado la formación.

"REPUGNANTES ATAQUES" DE ISRAEL E ITALIA

Por último, ha denunciado los "repugnantes ataques" de los gobiernos de Italia e Israel contra España a raíz de la crisis migratoria, con el "seguidismo lacayo de PP y Vox".

En concreto, ha tachado de "inadmisible" que, en medio de esta emergencia, el Gobierno italiano haya planteado abiertamente cerrar el espacio Schengen con España, lo que supone una "hostilidad manifiesta" hacia el y hacia la propia Unión Europea. Finalmente, ha condenado las palabras de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su modelo de "odio y apartheid hacia las personas migrantes".