Sumar, "expectante" ante la respuesta del PP a su petición de reunión sobre el decreto de prórroga de alquileres

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que están expectantes a la respuesta del PP a su petición para reunirse sobre la convalidación del decreto de la prórroga de contratos de alquiler, subrayando que su líder tiene que retratarse y aclarar su posición en materia de vivienda.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha señalado que este lunes anunciaron su intención de emprender una ronda de contactos con grupos parlamentarios, incluido Junts y los populares, para lograr apoyos para blindar la continuidad de esta medida, que Sumar empujó para que formara parte del escudo social por la guerra de Irán.

Hernández ha desgranado que todos los detalles sobre la convocatoria de estos encuentros los lleva el grupo parlamentario, pero su intención es reunirse con el PP porque tiene que "retratarse ante la gente" y decir cuál es su propuesta en vivienda, que es ahora el principal problema para los españoles.

La dirigente de Sumar ha enfatizado que tienen un tiempo "precioso" por delante para poder negociar con los grupos, de la mano también de la movilización social de los inquilinos para conseguir "armar" la defensa del derecho al acceso de la vivienda.