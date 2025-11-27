Sumar, ante el ingreso en prisión de Ábalos: "Que se investigue todo, caiga quien tenga que caer"

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una entrevista para Europa Press, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que "caiga quien tenga que caer" tras el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos, en el marco del 'caso Koldo'.

Tras acudir a una manifestación en defensa de la universidad pública en Madrid, Hernández ha desgranado que la posición de su formación en "firme y clara" al defender que se investigue hasta el final cualquier trama de presuntas irregularidades.

"Que se investigue todo lo que se tenga que investigar, caiga quien tenga que caer, sea quien sea (...) Ante la corrupción necesitamos medidas y respuestas firmes y contundentes", ha ahondado Fernández.

Este jueves el Tribunal Supremo (TS) ha acordado enviar a Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.