Iglesias dice que es "devastador" para Sánchez que Ábalos y antes Cerdán ingresan en prisión por presunta corrupción

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en Espacio Ventas, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha calificado de "devastador" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ver a dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ingresar en prisión por presuta corrupción.

Así lo ha indicado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya decretado prisión provisional sin fianza para Ábalos y el que fue su asesor Koldo García. En el marco de la trama 'Koldo' también se dictó prisión preventiva durane cinco meses para Santos Cerdán, que recientemente salió de la cárcel.

Iglesias ha señalado que la corrupción "no afecta igual al progresismo que a la derecha" y ha opinado que es "terrible" para el PSOE y "durísimo" para Sánchez el impacto de la situación judicial de sus dos 'exnúmero tres' en el partido.

Respecto al caso de Ábalos, Iglesias ha resaltado que fue apartado en 2023 del Gobierno y la cúpula del PSOE, pero al final fue en las listas electorales.

"Creo que esto es durísimo para el presidente, no solamente por cómo queda la aritmética parlamentaria, sino por lo que representa", ha enfatizado el también exlíder de Podemos.

La actual secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, declaró antes de que se conociera el ingreso en prisión de Ábalos que no compartía la "actitud de los grupos que le han quitado gravedad a este caso de corrupción", dado que para Podemos la "corrupción es igual de grave la haga el PSOE o el PP".

También ha lamentado que el PSOE no se haya comprometido a devolver el dinero público que "sus corruptos hayan podido robar" dado que fueron ellos los que eligieron a Cerdán y Ábalos. Finalmente, ha reclamado "máxima contundencia" contra la corrupción.